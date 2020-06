Titolare di un negozio di canapa light arrestato: in casa aveva allestito serra di marijuana

Aveva allestito in casa una vera e propria serra di marijuana. In manette è così finito un 42enne romano, titolare di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio di canapa light, arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di mirate attività di indagine, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Colleferro sono arrivati a lui, anche grazie eseguito una perquisizione in casa.

Qui i poliziotti hanno trovato una vera e propria serra per la coltivazione di marijuana che il proprietario dell'appartamento aveva allestito nel sottotetto: qui sono stati rinvenuti 146 vasi con piante di canapa indiana, materiale per la coltivazione, fertilizzanti, lampade ed umidificatori.