Tinto Brass ricoverato in terapia intensiva a Roma, è grave

Tinto Brass è in terapia intensiva all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Il regista del cinema erotico italiano, che ha 86 anni, è stato ricoverato d'urgenza per un malore avuto la notte scorsa. "La prognosi e' ancora riservata", ha fatto sapere la moglie Caterina Varzi. È stata lei a chiamare l'ambulanza per richiedere i primi soccorsi.