Arrestati due tifosi della Roma a Liverpool: accusati di tentato omicidio ad un fan dei Reds

Due tifosi della Roma sono stati arrestati a Liverpool. L'accusa, grave, è quella di tentato omicidio. E' quando successo prima della semifinale di Champions League. I problemi sono scoppiati un'ora prima del calcio d'inizio con i tifosi della Roma, armati di manganelli, manganelli e cinture, hanno attaccato il pubblico di casa dopo essere usciti dalla stazione di Venmore Street.

Il bersaglio è stato un tifoso del Liverpool. Si tratta di un 53enne irlandese attualmente è in cura per le sue ferite al Walton Neurological Center, dove le sue condizioni sono descritte come critiche. La vittima ha subito un trauma cranico. I testimoni riferiscono che la vittima è stata colpita da una cintura e poi è caduta a terra.

A raccontare i fatti è la polizia di Merseyside che conferma l'arresto e aggiunge: "Siamo al lavoro per visualizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattarci". I due arrestati sono stati portati in una stazione di polizia dove saranno interrogati dai detective.

Police and ambulance in attendance at the Albert pub next to Anfield.



Reports of clashes between Liverpool and Roma fans before kick-off. pic.twitter.com/E1QZHDtzGy — talkSPORT 📻 (@talkSPORT) 24 aprile 2018

L'ispettore Paul Speight, ha dichiarato: "Crediamo che la vittima era a Liverpool con suo fratello, per la semifinale di Champions, poi è stata aggredita durante un litigio tra i tifosi di Roma e quelli del Liverpool vicino al pub Albert alle 19:15 circa". Oltre ai due, sono stati fermati altri sette per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive e altro.

Il Liverpool Fc si dice "scioccato e inorridito" per l'aggressione. "I nostri pensieri, in primo luogo, sono per la vittima e la sua famiglia in questo momento molto traumatico: offriremo loro il nostro pieno supporto", afferma la società in un comunicato aggiungendo che "il club è stato in collegamento con i servizi di emergenza da quando si è verificato l'incidente e continuerà a farlo".