Roma-Liverpool, la Questura chiude gli inglesi in centro: "Andate a Campo de' Fiori e Colosseo"

"Durante la permanenza a Roma, la tifoseria del Liverpool è invitata a socializzare nei bar e nei ristoranti di Campo de' Fiori e largo Corrado Ricci (Colosseo)". E' quanto di legge nella broucher che la Questura ha diffuso, in inglese, per i supporters dei Reds e pubblicata sul sito ufficiale del club del Merseyside.

I gestori dei bar e dei ristoranti della zona non nascondono le loro preoccupazioni, mentre il Liverpool ed il governo britannico hanno elencato una serie di regole da seguire per non creare disordini nella Capitale. Il club di Anfield invita i tifosi "a non partire senza biglietto, ricorda che il tagliando è nominativo (sarà controllata la corrispondenza con il passaporto), suggerisce di evitare la zona di Ponte Milvio", chiede massimo rispetto per i monumenti e di "non appendete su statue e fontane striscioni".

Mentre la polizia di Liverpool ricorda che nelle precedenti trasferte di Champions nessuno dei Reds è mai stato arrestato. Tra oggi e domani arriverà una prima parte consistente dei tifosi e l'allerta resta alta dopo gli scontri (qui il video) in terra britannica ed il ferimento di Sean Cox.

Pallotta: "Curva Sud straordinaria. Pochi tifosi rovinano tutto"

All'Olimpico sono previsti almeno 65mila tifosi. Circa 5mila gli inglesi. Emesso, dalla Prefettura di Roma, anche il provvedimento del divieto di vendita di alcol. Il divieto sarà in vigore nelle zone limitrofe allo stadio Olimpico ed alle direttrici di afflusso e deflusso, fino alla ZTL diurna del centro storico e nell’area di via Cavour, del Colosseo, piazzale Flaminio e piazza delle Canestre, dalle ore 19 del 1° maggio alle ore 7 del 3 maggio.

Punto di aggregazione per i tifosi ospiti sarà, come di consueto, piazzale delle Canestre, nella zona di Villa Borghese, dove potranno sostare, in attesa di essere scortati allo stadio Olimpico, già dalle ore 15. L'apertura dei cancelli sarà anticipata, per i tifosi ospiti, alle ore 17.