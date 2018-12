Lazio-Eintracht: branco aggredisce tifosi tedeschi a Trastevere, due feriti

Altri due feriti. Sempre tedeschi. Si aggrava il bilancio di Lazio-Eintracht. Dopo gli incidenti di mercoledì, gli scontri tra Polizia e gli ultras di Francoforte a Ponte della Musica di giovedì pomeriggio e la tentata invasione di campo durante la partita, anche nella notte tra giovedì e venerdì si sono registrate tensioni a Roma con una aggressione a Trastevere.

I fatti sono avvenuti all'altezza di via San Cosimato. I Carabinieri della Stazione Trastevere, in pattuglia per i consueti servizi di controllo del quartiere nelle ore della movida, hanno notato un gruppo di ragazzi, circa venti, che stavano aggredendo un uomo. La vittima, a terra, si stava riparando da calci, pugni e colpi di bastone. L'arrivo dei militari ha fatto disperdere il branco che, prima di lasciare la scena, ha lanciato bottiglie di vetro.

Una di queste ha colpito e ferito lievemente un Carabinieri. Il gruppo di violenti, tutti italiani e incappucciati, è poi scappato. La vittima era un tedesco di 35 anni che, alle forze dell'ordine, ha riferito di essere a Roma con amici per assistere alla partita tra Lazio e Eintracht.

Secondo i primi riscontri non farebbe parte dei 400 ultras più caldi della squadra di Francoforte. I due feriti, per farsi medicare, sono andati quindi all'ospedale Fatebenefratelli. Lievi le ferite riportate, ne avranno per due giorni.

Poco dopo si è presentato al pronto soccorso anche un secondo tedesco, di 30 anni, con ferite e contusioni non gravi. Sono in corso accertamenti per capire se ci siano stati altri disordini nella notte. Così come i Carabinieri stanno indagando sull'identità del branco violento, non è escluso che si trattino di ultras della Lazio.