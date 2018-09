Tibus: tre chili e mezzo di marijuana in un trolley, preso trafficante di droga

Proseguono i controlli nell’area dell’Autostazione “TIBUS”, da parte dei Carabinieri. La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Nomentana hanno arrestato un cittadino nigeriano, di 26 anni, sprovvisto di documenti, ma di fatto in Italia senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato dai militari nel piazzale antistante l’Autostazione, mentre stava cercando di raggiungere gli stalli degli autobus, alla ricerca del mezzo che lo avrebbe portato fuori dalla Capitale, portando con se un trolley, e con in mano un regolare biglietto.

I Carabinieri lo hanno fermato per un controllo ma, essendo sprovvisto di documenti e il suo atteggiamento nervoso, è stato portato in caserma. Nel corso della perquisizione del bagaglio i militari hanno rinvenuto 3,5 chili di marijuana, avvolti in una pellicola in cellophane. La droga è stata sequestrata mentre l’uomo è stato condotto presso il carcere di regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.