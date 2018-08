Tibus: trafficante fermato in stazione, nascondeva marjiuana in un borsone

Ancora un trafficante di droga fermato all'autostazione Tibus. I Carabinieri della Stazione di viale Libia, nella serata di venerdì, hanno arrestato un nigeriano di 33 anni, privo di documenti, di fatto senza fissa dimora, con precedenti, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini dell'Arma lo hanno fermato perché hanno notato che si aggirava nel piazzale antistante l'Autostazione, con atteggiamento sospetto mentre continuava ad allontanarsi da loro. A quel punto i militari hanno deciso di fermato per identificarlo. A seguito della perquisizione personale e dello zaino che portava sulle spalle, è stato trovato in possesso di ben 1,6 chili di marijuana, avvolti in una pellicola in cellophane.

A supportare i Carabinieri, anche i militari dell'Esercito impegnati nell'operazione Strade Sicure sotto la guida della Brigata Granatieri di Sardegna. La droga è stata sequestrata mentre lo straniero è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. L'uomo era in possesso di un regolare biglietto per lasciare Roma.