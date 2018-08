Tiburtina senza acqua: venerdì Casal Bruciato e Portonaccio restano a secco

Venerdì 10 agosto Casal Bruciato e Portonaccio resteranno senza acqua. Lo comunica Acea ATO 2 che, per consentire il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulle condotte adduttrici di via Tiburtina, annuncia che sarà "necessario sospendere il flusso idrico su un importante tratto di rete da mezzanotte e mezza (ore 00:30) della notte tra giovedì 9 e venerdì 10 agosto, alla mezzanotte (ore 24:00) di venerdì 10 agosto 2018".

Di conseguenza si verificheranno mancanze di acqua o abbassamenti di pressione nelle zone di via delle Cave di Pietralata (tratto da Via Tiburtina a Via Filippo Meda); via Filippo Meda (tratto da via delle Cave di Pietralata a via dei Durantini) e via di Casal Bruciato (tratto da Via Tiburtina a via Giuseppe Donati). Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe alle citate.

"Si potrebbe inoltre verificare un abbassamento di pressione anche in alcune zone dei quartieri Termini, Esquilino, Viminale e zone limitrofe alle citate". Dalle ore 08:00 alle ore 22:00 del giorno 10 agosto verrà predisposto un servizio alternativo di approvvigionamento idrico con autobotti che stazioneranno nelle seguenti arterie: via Cave di Pietralata angolo via Filippo Meda e via Tiburtina angolo via di Casal Bruciato .

Per i casi di effettiva ed improrogabile necessità, potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130335. Acea ATO 2, "scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua".