Tg Roma e Lazio, le notizie del 7 maggio 2018

NON SERVE IL BOSS PER PRIMO, RAID DEI CASAMONICA IN UN BAR

Due appartenenti alla famiglia dei Casamonica hanno aggredito una ragazza disabile e un cittadino romeno all'interno di un bar di via Salvatatore Barzilai, nel quartiere Romanina. Il raid e' avvenuto domenica primo aprile, ma oggi La Repubblica ha pubblicato in esclusiva il video dell'aggressione. La donna viene presa a cinghiate, a calci e pugni. Una punizione per essersi opposta alla pretesa dei Casamonica di essere serviti prima degli altri. Del caso si occupa la Polizia che ha vagliato le immagini di una telecamera di sorveglianza posta sulla cassa del bar.

OMCEO ROMA: NEL LAZIO OLTRE 100 MEDICI AGGREDITI IN UN ANNO

Ogni anno in Italia circa 1.200 medici e operatori sanitari subiscono aggressioni nel corso del loro lavoro. Di questi, circa il 10 per cento avviene nel Lazio. Per questo l'Ordine dei Medici di Roma ha convocato un incontro con l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, e i direttori generali delle Asl, per trovare delle soluzioni di contrasto al fenomeno. Le parti hanno deciso di creare un Osservatorio permanente e di richiere un incontro col prefetto per verificare l'effettiva presenza delle forze dell'ordine nei presidi sanitari. "Ci sono zone difficili a Roma. E' arrivato il momento di dare una risposta" ha detto D'Amato.

SANTA MARIA IN TRASTEVERE TORNA A SPLENDERE: FINITO RESTAURO

Torna al suo splendore Santa Maria in Trastevere, una delle basiliche simbolo di Roma restaurata dalla Soprintendenza speciale Archeologia, Belle arti e Paesaggio. Dalle superfici in marmo del Settecento al grande mosaico del XII secolo fino agli affreschi ottocenteschi, l'intervento, che e' durato circa un anno, ha restituito leggibilita' alla facciata che oggi e' di nuovo in grado di raccontare le tappe piu' significative della storia della citta'. "Questo e' un restauro che i romani attendevano da tempo- ha detto il soprintendente Francesco Prosperetti- perche' e' una chiesa amata dai cittadini".

ROMA PIÙ GRANDE E 'ROSA': TORNA LA RACE FOR THE CURE

Tornano a Roma le 'donne in rosa' protagoniste della lotta al tumore al seno con la 19esima Race for the Cure. Dal 17 al 20 maggio il Circo Massimo accogliera' decine di migliaia di partecipanti alla piu' grande manifestazione del genere. La giornata clou sara' domenica con la tradizionale corsa di 5 km, sia competitiva che amatoriale, e la passeggiata di 2 km: partenza alle 9.40 da via Petroselli, di fronte alla Bocca della Verita', per un percorso che tocchera' le principali vie del centro di Roma.