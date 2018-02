Tg Roma e Lazio, le notizie del 7 febbraio 2018

Il TgRoma e Lazio dell'Agenzia Dire - www.dire.it

ROMA, DA OGGI ONLINE NUOVO PORTALE DEL CAMPIDOGLIO

È on line da questa mattina il nuovo sito istituzionale di Roma Capitale. A presentarlo in Campidoglio il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Dopo tredici anni finalmente abbiamo un nuovo portale che mira alla semplicita', alla trasparenza e alla partecipazione. Con tre semplici click sono reperibili tutte le informazioni, c'e' l'accessibilita' ai documenti della pubblica amministrazione e sara' consentito ai cittadini di partecipare nei processi decisionali". Critiche dal Partito democratico. "La giunta grillina si appropria di uno strumento che per sua natura dovrebbe essere neutro- ha commentato Ilaria Piccolo- La sindaca e la sua maggioranza disinformano i romani e cercano in modo subdolo di fare propaganda".

ZINGARETTI INAUGURA SALA D'ATTESA CAPOLINEA COTRAL PONTE MAMMOLO

Con il taglio del nastro da parte del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e' stata inaugurata oggi la nuova sala d'attesa del capolinea Cotral della stazione di Ponte Mammolo. Presenti all'inaugurazione anche la presidente di Cotral, Amalia Colaceci e l'assessore regionale alla Mobilita', Michele Civita. L'opera di riqualificazione ha riguardato, oltre alla sala d'attesa, anche i locali per il personale e gli uffici. "È molto piu' facile distruggere che non costruire, come accaduto in Cotral- ha sottolineato Zingaretti- Il rigore e la pulizia sono di fondamentale importanza per il servizio pubblico, perche' Cotral e' pubblica e pubblica restera'".

ROMA, ATTACCO OPERATORI CENTRO CARNI: CAMPIDOGLIO GONFIA

I COSTI Il Campidoglio avrebbe "gonfiato i costi del Centro carni" con l'obiettivo di vendere l'area del macello comunale di viale Palmiro Togliatti per "fare cassa per risanare il deficit di Ama", mettendo pero' a repentaglio "circa 1.000 posti di lavoro". È la denuncia degli operatori del Centro carni di Roma Capitale, che stamattina sono intervenuti in commissione capitolina Trasparenza per esaminare le problematiche relative a un eventuale trasferimento del Car di Guidonia in seguito alla memoria della Giunta capitolina. Il presidente della commissione Commercio, Andrea Coia, ha pero' frenato: "Nessuna decisione e' stata ancora presa ma c'e' il chiaro indirizzo politico dell'amministrazione a tutelare il lavoro e l'indotto".

A PALAZZO ESPOSIZIONI APRE RETROSPETTIVA SU CESARE TACCHI

Si e' aperta, al Palazzo delle Esposizioni, la mostra 'Cesare Tacchi. Una retrospettiva' che ripercorre, attraverso le vicende di un artista, le tensioni intellettuali di oltre mezzo secolo. Fino al 6 maggio i visitatori potranno ammirare oltre cento opere. Si parte con la serie degli smalti su tela, si prosegue con i dipinti estroflessi e imbottiti, le cosiddette 'tappezzerie', fino ai grandi dipinti realizzati a partire dagli anni Ottanta, espressioni felici di un nuovo linguaggio e di un artista che da misterioso testimone dei segreti della pittura e da solitario 'Uccel di bosco', si trasforma, rinnovandosi, in 'Spirito dell'arte'.