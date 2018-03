Tg Roma e Lazio, le notizie del 5 marzo 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

ZINGARETTI VERSO LA RICONFERMA ALLA REGIONE LAZIO

Nicola Zingaretti e' a un passo dalla riconferma da presidente della Regione Lazio. Il governatore uscente, dopo le proiezioni su un campione di elettori superiore all'80 per cento, e' in testa con quasi il 32 per cento dei consensi. Alle sue spalle e' battaglia tra il candidato di centrodestra, Stefano Parisi, a quota 30,9%, e la candidata del Movimento Cinque Stelle, Roberta Lombardi, distante appena un punto percentuale. Quarto il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che con la sua lista raggiunge il 5,2%

ELEZIONI: GENTILONI, BONINO E TAVERNA VINCONO A ROMA

A Roma come in tutta Italia. Il voto nella Capitale ha rispettato i risultati nazionali, con il Movimento Cinque Stelle primo partito, e la colazione di centrodestra avanti a tutti. Alla Camera sei le vittorie nei collegi uninominali del Movimento 5 Stelle, quattro del centrosinistra e una sola del centrodstra. Al Senato due vittorie del Movimento 5 Stelle, una del centrosinistra e una del centrodestra. Tra gli eletti Paolo Gentiloni, Marianna Madia, Annagrazia Calabria, Emma Bonino, Paola Taverna, Massimiliano De Toma, Paola Binetti, Felice Mariani, Patrizia Prestipino, Marco Bella, Emilio Carelli, Emanuela Del Re e Riccardo Magi. Netta sconfitta per Matteo Orfini a Torre Angela contro il pentastellato Lorenzo Fioramonti.

AFFLUENZA A ROMA: 71,6% ALLA CAMERA, REGIONALI AL 63,5%

A Roma si e' attestato al 71,6% il dato di affluenza alla Camera, dello 0,2% in piu' al Senato. Un dato al di sotto della media nazionale, pari al 72,9%. In calo anche l'affluenza per le regionali: si e' passati dal 71,91% del 2013 al 66,48% del 2017. Tra i Municipi con la maggiore affluenza il Municipio IX, all'Eur, con il 75,2%, il Municipio II, Trieste-Paroli, con il 74,9% e il Municipio VIII, Garbatella, con il 74,6%. Il peggiore e' il Municipio VI, Tor Bella Monaca, con il 67,7%. La provincia di Roma fa meglio solo di quella di Frosinone, attestandosi ad un complessivo al 65,43%.