Tg Roma e Lazio, le notizie del 5 aprile 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

REGIONE LAZIO, CLAUDIO DI BERARDINO NUOVO ASSESSORE AL LAVORO

Claudio Di Berardino e' il nuovo assessore al Lavoro e alla Difesa dei diritti della Regioen Lazio. Lo ha nominato oggi il presidente, Nicola Zingaretti, spiegando che era necessario "fare un passo avanti". La scorsa settimana il governatore aveva proposto a Liberi e Uguali di indicare il nome dell'assessore al Lavoro. Leu, pero', non aveva trovato una sintesi e aveva recapitato una ristretta rosa di nomi composta da Piero Latino e Paolo Cento. L'unico consigliere regionale eletto di Leu, Daniele Ognibene, aveva invece avanzato il nome di Claudio Di Berardino.

RAGGI: BRUCIATI 230 CASSONETTI, È AZIONE MIRATA CONTRO AMA

"Sono ormai 230 i cassonetti bruciati a Roma in appena cinque mesi. Non si tratta piu' di vandalismo ma di un'azione mirata contro l'Ama". E' la denuncia del sindaco di Roma, Virginia Raggi, che questa mattina ha visitato l'officina di piazza Bottero di Ostia dell'Ama. "Il costo di ogni cassonetto e' di 750 euro, quindi il danno e' grande" ha spiegato Raggi, aggiungendo che e' stata inviata una nota alla Prefettura per convocare il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Per quanto riguarda l'officina di piazza Bottero, invece, a tre mesi dalla riapertura il centro ha effettuato oltre 300 riparazioni di mezzi Ama.



LAVORO, PROTESTA DIPENDENTI MULTISERVIZI SOTTO SEDE TELECOM

Un centinaio di lavoratori della multiservizi del settore delle pulizie e delle mense hanno manifestato davanti la sede di Corso d'Italia della Telecom, per protestare contro il piano industriale dell'azienda che prevede la chiusura di due sedi romane, Parco dei medici e Via Pietro de Francisci. Una chiusura che per i dipendenti diretti dell'azienda comportera' il trasferimento presso altre sedi. La Tim durante gli incontri sindacali in cui si e' discusso del piano industriale 2018-2020 ha comunicato che oltre alla chiusura delle due sedi, attuera' un taglio del 20-30% sui servizi in appalto.



ZINGARETTI INAUGURA 'MARATHON VILLAGE' NELLA NUVOLA DELL'EUR

La Maratona di Roma "e' la piu' bella del mondo. Non a caso e' cresciuta diventando un evento mondiale dello sport". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, tagliando il nastro del 'Marathon Village' allestito per la prima volta nell Nuvola dell'Eur. Il Villaggio, che ospita 230 spazi espositivi e ha in programma eventi culturali, scientifici e di animazione per i bambini, restera' aperto fino a sabato sera. Domenica mattina, invece, come da tradizione partira' la Maratona alle 8.40 da Via dei Fori Imperiali.