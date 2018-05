Tg Roma e Lazio, le notizie del 4 maggio 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi

RAGGI: SABATO 12 MAGGIO APRE STAZIONE METRO C SAN GIOVANNI

La stazione San Giovanni della metro C aprira' il 12 maggio. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Saranno circa 60 mila gli utenti al giorno e i tempi di frequenza saranno inizialmente di 12 minuti per poi scendere a 9 minuti. "I cittadini aspettavano da anni questo momento- ha detto Raggi- Sara' una stazione unica al mondo, che solo Roma ha e che tutti ci invidieranno". San Giovanni sara' il primo nodo di scambio con la linea A. Ma nei piani dell'amministrazione c'e' anche l'intenzione di proseguire la linea C oltre la stazione Colosseo, con le fermate del centro storico, arrivando nel quartiere Prati.

ANGELO MAI SOTTO SGOMBERO, BERGAMO: NON ERO INFORMATO

Ancora uno sgombero per il centro culturale Angelo Mai. A darne notizia questa mattina l'organizzazione della spazio culturale indipendente alle Terme di Caracalla, che sulla sua pagina facebook ha scritto: "Stanno sgomberando l'Angelo Mai! Accorrete!". Dopo il tam tam sui social sono arrivati all'esterno diverse decine di militanti dei centri sociali. Critiche dai partiti di Sinistra, mentre il vice sindaco, Luca Bergamo, ha chiesto la sospensione dello sgombero, sottolineando di non essere stato informato.

PIANO BUCHE, LEMMETTI: FINORA NO RISORSE STRAORDINARIE

Per l'ormai noto 'Piano Marshall' delle buche del Campidoglio non c'e' stato "alcuno stanziamento straordinario di risorse", in quanto Municipi e Simu devono ancora terminare di spendere i 67 milioni messi a disposizione per la manutenzione stradale nel bilancio di previsione. Lo ha detto oggi l'assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, durante la commissione capitolina Trasparenza. Critiche dall'opposizione: "Se non sono state stanziate risorse straordinarie che razza di 'Piano Marshall' e'?" ha chiesto il consigliere di Forza Italia, Davide Bordoni. L'assessore ai Lavori pubblici, Margherita Gatta, ha quindi replicato: "Abbiamo intensificato i lavori sulle strade. Vi attaccate alle parole".

REGOLAMENTO CENTRI SPORTIVI, SI PARTE CON BANDI IN 7 MUNICIPI

Inizia a vedere la luce il regolamento dei centri sportivi municipali di Roma Capitale. Il provvedimento, approvato ad aprile dall'Assemblea capitolina, e' stato adottato per il momento dai Municipi I, II, IV, V, VI, VII e XII, che predisporranno i bandi di gara necessari per l'affidamento del servizio. "Si tratta di un provvedimento fondamentale dal momento che il precedente risale a ben 18 anni fa- ha detto l'assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia- Ora potremo normalizzare l'offerta sportiva delle palestre scolastiche e questa e' un'ottima notizia per i cittadini".