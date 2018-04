Tg Roma e Lazio, le notizie del 4 aprile 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

INSEDIATO NUOVO CONSIGLIO REGIONALE: LEODORI PRESIDENTE

Si e' insediato oggi il nuovo Consiglio regionale del Lazio. Alla terza votazione Daniele Leodori e' stato riconfermato presidente del Consiglio con 29 voti su 50. "Ringrazio la fiducia del Consiglio, la mia sara' una presidenza imparziale" ha detto Leodori. Come vice presidenti sono stati eletti Devid Porrello, consigliere del Movimento 5 Stelle, e Adriano Palozzi, esponente di Forza Italia, mentre i consiglieri segretari sono Michela Di Biase del Partito democratico, Gianluca Quadrana della Lista Civica Zingaretti e Daniele Giannini della Lega.

ALLA PISANA SORRISI E FOTO, SOLO PIROZZI RESTA IN DISPARTE

Sorrisi e strette di mano in Consiglio regionale tra il governatore, Nicola Zingaretti, e gli sfidanti alla presidenza, Stefano Parisi e Roberta Lombardi. Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha invece seguito i lavori d'aula in disparte. "Oggi c'erano degli accordi, non presi da me- ha commentato Pirozzi al termine della seduta- Credo che il prossimo Consiglio sara' il banco di prova". Atteggiamento da primo giorno di scuola per molti consiglieri alla loro prima esperienza istituzionale, con amici e collaboratori al seguito ad applaudirli e a scattare fotografie.

TRASPORTI, 28 APRILE INAUGURAZIONE FERMATA SAN GIOVANNI LINEA C

La stazione di San Giovanni della linea C della metropolitana finalmente aprira' al pubblico. La data individuata dal Campidoglio, seppur ancora non ufficialmente, e' quella di sabato 28 aprile: un giorno utile per testare la nuova stazione a fronte di un ridotto numero di utenti. La fermata, che diventera' il primo nodo di scambio tra linea C e linea A, arriva con sette anni di ritardo rispetto al cronoprogramma originario, che fissava l'apertura al pubblico all'aprile 2011.

ARRIVA ROMA SUMMER FEST, DUE MESI CONCERTI ALL'AUDITORIUM

Da Patti Smith a Noel Gallagher, da Steven Tyler ad Alanis Morrissette, ma anche Sting, i Simple Minds e Ringo Starr. Sono alcuni dei grandi artisti che parteciperanno al Roma Summer Fest, il nuovo festival della Fondazione Musica per Roma che si terra' nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica e prevede oltre 40 concerti di tutti i generi musicali fino al primo agosto. "Oggi e' una giornata storica, presentiamo un festival internazionale, eclettico e trasversale" ha detto l'amministratore delegato della Fondazione, Jose' Do'sal. Per il sindaco, Virginia Raggi, con questo festival "Roma cresce, cambia, si evolve".