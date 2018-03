Tg Roma e Lazio, le notizie del 30 marzo 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

AL SAN CAMILLO PRIMO TRAPIANTO FEGATO CON RIGENERAZIONE EPATICA

Per la prima volta nel Lazio e' stato eseguito un trapianto di fegato con rigenerazione epatica. E' accaduto nella notte tra il 19 e il 20 marzo all'ospedale San Camillo-Forlanini di Roma, grazie al lavoro dell'equipe di Chirurgia generale e Trapianto d'organo diretto dal professore Giuseppe Maria Ettorre. Grazie alla tecnica della perfusione ipotermica sara' possibile in futuro poter recuperare degli organi, migliorarli e trapiantarli. "Questo intervento e' una nuova testimonianza dell'altissimo livello della qualita' dell'assistenza sanitaria regionale" ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

III E VIII MUNICIPIO AL VOTO IL 10 GIUGNO, BALLOTTAGGI IL 24

Domenica 10 giugno i cittadini del III e dell'VIII Municipio torneranno alle urne per eleggere i presidenti e i Consigli circoscrizionali. La data e' stata fissata con decreto dal ministro dell'Interno Marco Minniti. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgera' domenica 24 giugno. I due Municipi, inizialmente a guida Movimento Cinque Stelle, sono entrambi caduti per crisi interne: l'VIII per le dimissioni dell'ex presidente Paolo Pace, il III per la sfiducia alla ex minisindaca Roberta Capoccioni.

ROMA, RAPINATORE SERIALE FARMACIE INCASTRATO DA IMPRONTE

I Carabinieri hanno arrestato un trentacinquenne romano, con precedenti, responsabile di cinque rapine a mano armata in altrettante farmacie nei quartieri di Cinecitta', Appio, Tuscolano e Alessandrino. L'uomo agiva da solo, con il volto parzialmente coperto e sotto la costante minaccia delle armi. Attraverso l'attenta analisi dei filmati registrati dai circuiti di videosorveglianza e dagli accertamenti sulle impronte digitali, gli investigatori sono riusciti a individuare e arrestare il trentacinquenne.

ROMA, MUSEI CIVICI APERTI A PASQUA E PASQUETTA

Musei civici aperti a Pasqua e Pasquetta a Roma, con una ricca offerta culturale di mostre, spettacoli, visite guidate e laboratori per bambini. Domenica ingresso gratuito per i residenti e apertura straordinaria dell'area archeologica dei Fori Imperiali. Ingresso gratuito a Pasqua anche nei musei statali, da Castel Sant'Angelo alla Galleria d'arte moderna. Restera' aperto il Maxxi, con le mostre dedicate alla crisi ambientale del pianeta e alla dimensione dello spazio. Infine all'Auditorium grande musica con Joe Satriani, in attesa di martedi' con l'arrivo nella Capitale di Bob Dylan.