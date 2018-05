Tg Roma e Lazio, le notizie del 3 maggio 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

ARRESTATO AUTORE DUPLICE TENTATO OMICIDIO IN PIZZERIA DI OSTIA

Duplice tentato omicidio aggravato dalla modalita' mafiosa. Questa l'accusa nei confronti di Michele Cirillo, 39 anni, arrestato oggi dagli agenti della Squadra Mobile di Roma e del commissariato di Ostia. Dopo alcuni mesi di indagini la Direzione distrettuale antimafia di Roma ha quindi chiuso il cerchio sull'agguato, avvenuto il 23 novembre scorso in una pizzeria di Ostia, in cui rimasero feriti il padre della proprietaria, Alessandro Bruno, e il pizzaiolo, Alessio Ferreri, quest'ultimo nipote di Terenzio Fasciani, fratello del boss Carmine.

MELONI ESCE DA GIUNTA RAGGI, AL TURISMO ENTRA CAFAROTTI

Mercoledi' 9 maggio sara' l'ultimo giorno di Adriano Meloni come assessore comunale allo Sviluppo Economico. Dal 10 maggio continuera' a occuparsi di Turismo ma cedera' il posto in Giunta a Carlo Cafarotti, neo assessore al Lavoro e al Commercio. L'avvicendamento e' stato ufficializzato oggi nel corso di una conferenza stampa con il sindaco, Virginia Raggi, per presentare il Regolamento per il commercio nella citta' storica. "Il lavoro e il commercio devono favorire lo sviluppo della citta'- ha detto Raggi- Stiamo facendo un lavoro di cesello e Cafarotti lo portera' avanti ma Meloni e' un valore aggiunto di questa amministrazione e continuera' a lavorare con noi".

DOMANI SERGIO PIROZZI NON SARA' PIU' SINDACO DI AMATRICE

Il Consiglio comunale di Amatrice certifichera' domani sera, alle 21, la decadenza del sindaco, Sergio Pirozzi, per incompatibilita' con la carica di consigliere regionale. Al suo posto subentrera' il vicesindaco e delegato alla Ricostruzione, Filippo Palombini, che guidera' il Comune di Amatrice fino alla naturale scadenza del mandato previsto nella primavera del 2019.

NEL LAZIO CARCERI SOVRAFFOLLATE: MILLE DETENUTI IN PIU'

Sono 6.346 i detenuti nelle carceri del Lazio, poco piu' di mille persone in eccesso rispetto alla capienza degli istituti. Lo ha comunicato oggi il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' della Regione Lazio, Stefano Anastasia, durante un incontro in Consiglio regionale. "Il Lazio ha un tasso di sovraffollamento pari al 121%, che e' superiore a quello nazionale del 115%, e questo deve farci riflettere" ha spiegato Anastasia. Il 63% dei detenuti e' condannato in via definitiva, il 15% e' in attesa di giudizio mentre i condannati non definitivi sono il 22%.

ALL'ARCHIVIO DI STATO 80 ANNI EUR CELEBRATI IN FOTO E BOZZETTI

E' stata inaugurata questa mattina, all'Archivio centrale dello Stato, la mostra 'Ottant'anni di Eur: visioni differenti'. In esposizione 50 grandi foto a colori e 150 "in loop" sul maxischermo, bozzetti e progetti originali dell'epoca degli architetti Piacentini, Libera, La Padula, Moretti e Ligini. Ma anche le grandi foto di Carlo D'Orta e i plastici degli edifici. "Con questa mostra celebriamo il quartiere, che fu nel 1938 l'invenzione di una citta' moderna e contemporanea" ha detto il presidente di Eur Spa, Roberto Diacetti.