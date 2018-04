Tg Roma e Lazio, le notizie del 3 aprile 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi. www.dire.it

FEDERALBERGHI ROMA: PASQUA +2-3% PRESENZE, MA NESSUN PIENONE

"Pasqua è andata abbastanza bene, Roma ha registrato il 2-3% di turisti in piu' rispetto allo scorso anno. Pero' non c'e' stato il pienone, si trovavano camere libere e questa e' una cosa che negli anni passati non accadeva". A fare il bilancio delle presenze nella Capitale per il periodo pasquale e' Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, intervistato dall'agenzia Dire. Intanto nei giorni di Pasqua e Pasquetta oltre 32.000 visitatori sono stati al parco archeologico del Colosseo, di gran lunga il piu' visitato tra i siti statali.

SASSI CONTRO AGENTI, CONTROLLI IN CAMPO NOMADI VIA GORDIANI

Operazione straordinaria di Polizia nel campo nomadi di via dei Gordiani. Oltre 50 agenti di Polizia hanno circondato il campo per un controllo a tappeto sulle persone, sui mezzi e all'interno delle baracche. Nello stesso campo, infatti, nella notte del primo aprile, era stato arrestato, per evasione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello stato, un cittadino serbo di 40 anni. Nella circostanza, per impedire l'arresto, gli abitanti del campo avevano aggredito i poliziotti con un fitto lancio di oggetti sia contro di loro che contro le auto di servizio.

DOMANI AL VIA 11ESIMA LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE LAZIO

Prendera' il via domani alle 11 l'undicesima legislatura del Consiglio regionale del Lazio, la prima con una maggioranza inferiore all'opposizione, 24 consiglieri contro 26. All'ordine del giorno, dopo l'insediamento dei 50 consiglieri, l'elezione del presidente del Consiglio, che con molta probabilita' sara' di nuovo Daniele Leodori, e quella dei vicepresidenti, che saranno scelti dall'opposizione. Domani saranno eletti anche i segretari del Consiglio regionale, con i lavori che saranno sospesi dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio regionale e riprenderanno mercoledi' 11 aprile con le comunicazioni del presidente della Regione.

MUNICIPIO III. CAPOCCIONI SARA' CANDIDATA M5S, PRIMARIE PD 29/4 La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha riunito stamattina la Giunta capitolina nella sede del III Municipio della Capitale a piazza Sempione, per il passaggio di consegne tra la prima cittadina, che ora gestira' l'ente territoriale fino alle elezioni del 10 giugno, e la ex presidente Roberta Capoccioni, sfiduciata dal Consiglio municipale a febbraio dopo il passaggio all'opposizione di quattro consiglieri 'dissidenti' del M5S. Sara' la stessa Capoccioni a tentare di riprendere il Municipio per i Cinque stelle, mentre il centrosinistra con molta probabilita' decidera' con le primarie del 29 aprile chi candidare nel III e nell'VIII. In quest'ultimo territorio Amedeo Ciaccheri, animatore di Super8, sfidera' il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi.