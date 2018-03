Tg Roma e Lazio, le notizie del 28 marzo 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi www.dire.it

ADDIO A FABRIZIO FRIZZI, MIGLIAIA IN PIAZZA DEL POPOLO

Commozione, applausi e il coro 'Fabrizio, Fabrizio': cosi' migliaia di romani hanno dato l'ultimo saluto, nella Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo, a Fabrizio Frizzi, il popolare conduttore televisivo scomparso nella notte tra domenica e lunedi' per una grave malattia. Tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo presenti alle esequie, tra i quali Paolo Bonolis, Milly Carlucci, Antonella Clerici, Carlo Conti, Claudio Lippi, Simona Ventura, Marco Columbro e il suo grande amico Max Biaggi. Giovani, famiglie e anziani hanno affollato l'area circostante, con maxi schermi allestiti in piazza per permettere alle persone rimaste all'esterno di partecipare alla funzione.

RAGGI FIRMA ACCORDI SU CLIMA E DICE NO A TRASFERIMENTO MINISTERI

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha firmato stamani quattro accordi con l'Ispra, il Gestore Servizi Energetici, l'Enea e il ministero della Difesa, per sostenere la Capitale nel percorso di preparazione al Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima che la Capitale dovra' presentare entro novembre 2019. Gli accordi prevedono la riduzione delle emissioni di gas e l'individuazione di azioni concrete da realizzare sul territorio di Roma. Raggi ha poi definito "un'ipotesi balorda" la proposta avanzata dal leader della Lega, Matteo Salvini, di spostare alcuni ministeri fuori da Roma.

APPELLO ZINGARETTI: A PASQUA E PASQUETTA TORNATE AD AMATRICE

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e' tornato questa mattina ad Amtrice per visitare la struttura realizzata dalla Regione Lazio che ospitera' le attivita' commerciali delocalizzate dopo il terremoto. Il governatore ha poi raggiunto il cantiere della nuova scuola Romolo Capranica, nella frazione di San Cipriano, e la zona rossa, dove proseguono le operazioni di rimozione delle macerie. Infine Zingaretti ha lanciato un appello: ("Tornate ad Amatrice per Pasqua e Pasquetta perche' si riprende a poterla vivere fino in fondo").

ROMA, MAXI OPERAZIONE ANTI-DROGA: SEQUESTRATI 71 KG MARIJUANA

Settantuno chili di marijuana gia' ripartita in balle termo-sigillate, pronte a essere introdotte nel mercato della droga dell'area est di Roma. E' quanto hanno scoperto i Carabinieri del Comando Stazione di San Gregorio da Sassola, in un deposito vicino Roma. Tre le persone arrestate, due cittadini italiani e uno albanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le indagini i Carabinieri hanno scoperto che la marijuana veniva nascosta e trasportata all'interno di una Citroen C4, dove erano stati ricavati dei doppi fondi.