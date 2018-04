Tg Roma e Lazio, le notizie del 24 aprile 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

25 APRILE, DOMANI CORTEO ANPI SENZA COMUNITA' EBRAICA

Tutto e' pronto a Roma per celebrare il 73esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Alle 9 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si rechera' all'Altare della Patria per l'omaggio alla tomba del Milite Ignoto. Mezz'ora piu' tardi, a Ostiense, partira' il corteo dell'Anpi, che da via Genocchi raggiungera' Porta San Paolo. Non partecipera' la Comunita' ebraica di Roma, che in una nota ha espresso malumore per la presenza di associazioni palestinesi al corteo: "Se l'Anpi non ha la forza e la volonta' di delegittimare la presenza di questi gruppi, viene meno il senso di una manifestazione unitaria".

25 APRILE, A ROMA E PROVINCIA SPORT, SAGRE E PIC NIC

Sagre, pic nic, iniziative gastronomiche: sono tanti gli appuntamenti che animeranno il 25 aprile a Roma e in provincia. Al laghetto dell'Eur torna l'iniziativa 'Sport in Famiglia' con giochi, esibizioni, musica e parco avventura. A Testaccio ci sara' una giornata di concerti, mostre e visite guidate mentre alla Fiera di Roma sono in programma i Festival Irlandese, Spagnolo e dell'America Latina. Per chi volesse fare la gita fuori porta, a Nazzano si terra' la sagra delle pappardelle al cinghiale, ad Arsoli quella della pizza fritta mentre a Ponzano Romano si celebrera' l'asparago.

ZINGARETTI INAUGURA OSTELLO DENTRO CASTELLO SANTA SEVERA

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato questa mattina, nel Castello di Santa Severa, un ostello con 14 stanze ricavate nell'ala medievale della corte interna. La struttura potra' ospitare fino a 42 persone e ha gia' ricevuto le prime prenotazioni. "E' il piu' bell'ostello della Gioventu' di tutta Europa, con standard di qualita' molto elevati- ha detto il governatore- Il Castello di Santa Severa oggi e' rinato ed e' un successo perche' rischiava di finire nella lista dei fallimenti del patrimonio pubblico di pregio della nostra regione".

RUBAVANO DENTRO AUTO IN SOSTA ALL'EUR, SMASCHERATI DUE NOMADI

Prima il sopralluogo a piedi, poi il palo che avvisa il complice che, in bicicletta, giunge sul posto e puntato l'obiettivo, mette a segno il colpo in pochi istanti. Agivano in modo minuzioso e rapido i due ladri specializzati in furti su autovetture all'Eur scoperti dai Carabinieri della stazione Roma San Sebastiano. Si tratta di due nomadi, di 24 e 23 anni, domiciliati presso l'ex fiera di Roma, senza occupazione e con precedenti. Per il 23enne sono scattate le manette, mentre il complice ha l'obbligo di presentazione in caserma.