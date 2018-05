Tg Roma e Lazio, le notizie del 21 maggio 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

CASA DELLE DONNE, IN CERCA DI UNA SOLUZIONE ANTI SFRATTO

C'e' attesa per l'incontro di questa sera tra il Campidoglio e le attiviste della Casa internazionale delle Donne, per cercare una soluzione che eviti lo sfratto dell'associazione dopo l'approvazione in Assemblea capitolina della mozione del Movimento Cinque Stelle che prevede di riprendersi l'immobile, mettendolo al bando di altre associazioni. "Nessuno vuole chiudere la Casa delle donne. Siamo aperti al confronto" ha assicurato oggi il vice sindaco di Roma, Luca Bergamo.

'MONDO DI MEZZO': UNA CONDANNA E VENTI RINVII A GIUDIZIO

Venti rinvii a giudizio e una condanna in abbreviato: e' l'esito del terzo filone di indagine sul 'Mondo di Mezzo' che si e' concluso davanti al gup Monica Ciancio con il coinvolgimento di funzionari, imprenditori ed esponenti politici per i loro rapporti con il 'ras' delle cooperative Salvatore Buzzi. Un anno di reclusione e' stato inflitto per corruzione a Emilio Gammuto, gia' collaboratore di Buzzi, senza piu' l'aggravante di aver agevolato l'associazione di tipo mafioso. Tra i rinviati a giudizio, che saranno processati il 19 settembre, figurano Francesco D'Ausilio, ex capogruppo Pd in Campidoglio, e il suo ex capo segreteria, Salvatore Calogero Nucera.

AGGRESSIONE AI MEDICI, DOMANI INCONTRO D'AMATO-BASILONE

Ogni anno nel Lazio oltre cento medici e operatori sanitari subiscono aggressioni nel corso del loro lavoro. L'Ordine dei Medici di Roma, due settimane fa, aveva chiesto al neo assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, di intervenire. Domani, dunque, D'Amato incontrera' il prefetto di Roma, Paola Basilone, per concordare un piano di sicurezza e verificare l'effettiva presenza delle forze dell'ordine nei presidi sanitari. Al vertice partecipera' anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi.

ROMA, IL 25 MAGGIO RIAPRIRA' AL PIGNETO IL NUOVO CINEMA AQUILA

Venerdi' 25 maggio riaprira' al Pigneto il Nuovo Cinema Aquila. Con la direzione artistica di Mimmo Calopresti, la Sala cinematografica, chiusa a giugno 2015, tornera' ad essere luogo di incontro, di interazione e scambio culturale. Tra i molti ospiti della serata inaugurale il regista Guido Chiesa, l'attrice etiope Tezeta Abraham e l'attore Francesco Pannofino, da sempre sostenitore della riapertura della sala. "La riapertura e' il prodotto di un modo di lavorare che mette insieme Assemblea capitolina, governo del territorio e cittadini" ha detto il vice sindaco di Roma, Luca Bergamo.