Tg Roma e Lazio, le notizie del 20 aprile 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

ROMA. CORPO DI DONNA TROVATO CARBONIZZATO IN PARCO TRE FONTANE

"Ho visto una donna che bruciava tra le fiamme". Questa la segnalazione arrivata alla Questura di Roma, attorno alle 7.30, da un uomo che stava facendo jogging nel parco delle Tre Fontane. Il corpo della donna, riconosciuta poi come Maria Cristina Olivi, 49 anni, e' stato trovato carbonizzato, senza scarpe e ancora in fiamme. Una scena horror, in un lato del parco non lontano da alcune panchine e vicino al cavalcavia di via Ballarin, che ospita tra i suoi piloni anche alcune case di cartone, rifugio di diversi senza tetto. Non si esclude l'ipotesi di omicidio. L'indagine e' nelle mani della Squadra Mobile.

ROMA. 71ENNE A COMANDO BANDA PARCHEGGIATORI ABUSIVI: 11 INDAGATI

Con l'operazione 'Tax offer', i Carabinieri hanno bloccato una rete di parcheggiatori abusivi, operativa dall'Eur al Verano. A guidare la banda di 11 persone 'nonna' Rosetta, una 71enne di origini calabresi, che gestiva l'attivita' coordinando gli uomini, assegnando le aree di competenza, riscuotendo gli incassi e disciplinando le intimidazioni verso i concorrenti o gli inadempienti. Gli 11 parcheggiatori abusivi, 4 donne e 7 uomini, sono indagati e accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata all'invasione di terreni e all'estorsione, al favoreggiamento della prostituzione e all'immigrazione clandestina. Gli indagati, infatti, gestivano alcuni appartamenti, a Pomezia e a Torpignattara, affittati ad extracomunitari che si prostituivano, favorendone quindi la permanenza clandestina nel Paese.

ACQUA. ACEA: OLTRE 8.000 RIPARAZIONI SU RETE IDRICA DA LUGLIO

Da luglio ad oggi, dopo la crisi idrica dell'anno scorso, Acea e' arrivata alla terza ricerca di perdite sulla rete di distribuzione e ha effettuato in totale circa 8.000 interventi di riparazione. Lo ha detto l'ad della multiutility capitolina, Stefano Donnarumma, aprendo l'assemblea annuale degli azionisti. Gli investimenti in ambito idrico sono cresciuti del 20%, mentre l'iter per i lavori del raddoppio dell'acquedotto del Peschiera dovrebbe partire "in tempi ragionevoli", ha aggiunto il presidente Luca Lanzalone. L'azienda ha chiuso il 2018 con quasi 2,8 miliardi di ricavi. La sindaca Virginia Raggi ha ricordato che "non si effettuano piu' captazioni dal lago di Bracciano, che resta solo un bacino di emergenza".

ROMA. DA CASA LIVIA A TEMPIO ROMOLO, ECCO 7 MERAVIGLIE PALATINO

Criptoportico neroniano, Museo Palatino, Casa di Augusto, Casa di Livia, Aula Isiaca con la Loggia Mattei, Tempio di Romolo e Santa Maria Antiqua con l'oratorio dei 40 Martiri e la Rampa di Domiziano. Sono le sette meraviglie che da domani, in occasione del Natale di Roma, si potranno visitare nel cuore del Palatino. Le nuove aperture saranno accessibili grazie a un Superbiglietto di 18 euro che avra' una validita' di due giorni. Il direttore del Parco archeologico, Alfonsina Russo, ha parlato di "un progetto innovativo che arricchisce questi luoghi di applicazioni tecnologiche che permettono di capire il lavoro degli archeologi, che e' molto complesso, attraverso la ricostruzione hi-tech".