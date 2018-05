Tg Roma e Lazio, le notizie del 2 maggio 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi -

ROMA-LIVERPOOL, CENTRO BLINDATO MA TIFOSI UNITI: "FORZA SEAN"

In attesa della semifinale di Champions League di questa sera allo stadio Olimpico, una delegazione di tifosi della Roma e del Liverpool si sono incontrati in Campidoglio per dire no alla violenza e stringersi intorno a Sean Cox, il 53enne rimasto gravemente ferito dopo una rissa nel pre-partita della gara di andata. "Questa iniziativa diffonde i valori giusti dello sport: il gioco e il fair play" ha detto il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito. Saranno cinquemila i tifosi inglesi presenti all'Olimpico. Centro storico sorvegliato speciale: massiccia la presenza di forze dell'ordine da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna, con accesso controllato alla scalinata di Trinita' dei Monti e alla fontana della Barcaccia.

PARIOLI, 22ENNE TROVATO MORTO CON MESSAGGIO SUL PETTO

Un ragazzo di 22 anni e' stato ritrovato morto in un appartamento di via di Villa Grazioli, ai Parioli. Sul corpo del giovane, che viveva con i genitori e aveva problemi di droga, la scritta 'Mi hai lasciata sola, mi vendichero'' che sarebbe stata lasciata da una ragazza che avrebbe trascorso con lui le ultime ore di vita. Sono in corso le indagini della Squadra Mobile, del commissariato Parioli e della Scientifica.

TRAM TIBURTINA, C'E' IL PROGETTO MA TEMPI ANCORA LUNGHI

Realizzare una linea tranviaria lunga un chilometro e mezzo che colleghi il Verano con la stazione Tiburtina. E' il progetto discusso oggi in commissione capitolina Mobilita', dove si e' affrontato anche il piano di riassetto del piazzale Ovest dovuto alla demolizione della Tangenziale Est. Per realizzare la linea tranviaria, infatti, e' probabile che bisognera' prima abbattere la sopraelevata. Il costo dell'intervento sara' di circa 15 milioni di euro. "Se le cose procederanno bene- ha spiegato il presidente della commissione, Enrico Stefano- possiamo pensare di inserire queste risorse, o una prima parte, nel prossimo bilancio provisionale".

PIAZZA DI SIENA, DAL 24 AL 27 MAGGIO TORNA CONCORSO IPPICO

La nuova visione di Piazza di Siena e' tutta riassunta in un concetto: bio-restauro. E' cosi' che Coni e Federazione italiana Sport equestri chiamano l'intervento di riqualificazione pensato per l'edizione numero 86 di Piazza di Siena, il Concorso ippico internazionale che si svolgera' nell'ovale di Villa Borghese a Roma dal 24 al 27 maggio. Al centro delle novita' presentate questa mattina direttamente nel cuore di Villa Borghese, il grande ritorno al campo di gara in erba, dopo 11 anni di presenza della sabbia silicea, e il restauro di gradinate, intonaci, ringhiere e delle aree limitrofe tra la Casina dell'Orologio e la Casina di Raffaello. Il 25 maggio sara' presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.