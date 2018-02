Tg Roma e Lazio, le notizie del 19 febbraio 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

RIFIUTI, PARISI: SE ELETTO RIPARTIRANNO INCENERITORI COLLEFERRO

"Se saro' eletto presidente della Regione Lazio, riattivero' immediatamente gli impianti di incenerimento di Colleferro. E' l'unico sistema civile per gestire i rifiuti". Lo ha detto oggi il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione, Stefano Parisi, al termine di un incontro con i lavoratori di Lazio Ambiente, la societa' regionale che garantisce il servizio di gestione dei rifiuti in alcuni comuni del basso Lazio, tra cui Colleferro. "Stiamo buttando milioni di euro e paghiamo anche la Tari piu' alta- ha spiegato Parisi- Zingaretti ha paura di prendere decisioni, io su questo mi impegnero'".

ZINGARETTI INAUGURA CASE PER PAPA' SEPARATI A IPAB SANT'ALESSIO

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato questa mattina sei appartamenti ricavati all'interno dell'Ipab Sant'Alessio, da destinare a padri separati in condizioni di difficolta' economica, vedenti e non vedenti. Gli appartamenti sono arredati, dotati di impianti domotici e pienamente accessibili, con sale comuni per il gioco con i figli, lavanderia, palestre e sale ricreative. "Il Sant'Alessio e' un esempio positivo delle potenzialita' del sistema- ha detto il governatore uscente- Si riapre una stagione di inclusione soprattutto per le fasce piu' deboli".

INAUGURATO ANNO ACCADEMICO ROMA TRE: +6% IMMATRICOLAZIONI "

Roma Tre e' un ateneo in salute, le iscrizioni non hanno subito flessioni, anzi quest'anno abbiamo avuto un incremento del 6% rispetto allo scorso anno". Lo ha detto oggi il rettore dell'Universita' Roma Tre, Luca Pietromarchi, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2017/2018. "Siamo orgogliosi di avere a Roma una realta' di cosi' alto spessore- ha dichiarato il sindaco di Roma, Virginia Raggi- Come amministrazione crediamo profondamente nella cultura come patrimonio di tutti". Il governatore uscente Nicola Zingaretti ha invece ricordato le iniziative a sostegno degli studenti, dal raddoppio delle borse di studio ai bandi 'Torno subito', dai nuovi studentati ai fondi europei nvestiti per il trasferimento tecnologico.

RAGGI INAUGURA TRE NUOVI CAMPI SPORTIVI AL LICEO SALVINI

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato questa mattina, al liceo scientifico Salvini - scuola nota per ospitare studenti iscritti a societa' sportive professionistiche - tre nuovi campi da calcetto, basket e pallavolo, oltre a tre corsie. Tutti in tessuto sintetico di ultima generazione e dai colori sgargianti blu, verde e arancione per la zona dedicata all'atletica. "Quanto abbiamo fatto qui non e' solo il recupero di aree fatiscenti sostituite ora da campi sportivi- ha spiegato Raggi- ma soprattutto un progetto innovativo che crea un polo per lo sport, aperto anche agli studenti con la sindrome di down".