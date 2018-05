Tg Roma e Lazio, le notizie del 18 maggio 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

E' POLEMICA DOPO VOTO M5S PER CHIUSURA CASA DELLE DONNE

Continuano le polemiche dopo l'approvazione in Assemblea capitolina della mozione del Movimento Cinque Stelle che cancella la Casa internazionale delle Donne, riprendendosi l'immobile e mettendolo al bando di altre associazioni. In queste ore tanti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo stanno esprimendo solidarieta' al progetto del movimento delle donne di Roma, unico in Italia, autofinanziato e senza fini di lucro. Lunedi' una delegazione della struttura incontrera' la Giunta capitolina.

COLDIRETTI PROPONE TASK FORCE ANIMALI CONTRO ERBA ALTA

Una "task force" di pastori e greggi per lo sfalcio dell'erba vicino ai monumenti romani. E' la proposta avanzata dal presidente della Coldiretti Roma e Lazio, David Granieri, all'assessore capitolino all'Ambiente, Pinuccia Montanari. "Stiamo lavorando a un protocollo- ha detto Granieri- Crediamo possa essere un atto di responsabilita' di una categoria produttiva nei confronti di una amministrazione". Intanto pero' nella Capitale continuano a sbucare animali, questa volta una coppia di serpenti, presumibilmente due 'bisce dal collare', immortalate da alcuni cittadini non in una lontana periferia ma a ridosso delle mura romane a Porta Latina.

ZINGARETTI: PUNTIAMO SUI GIOVANI, 11 MLN A 'TORNO SUBITO'

"'Torno subito' e' una realta' con cui oggi sosteniamo tra 6.000 e 7.000 ragazzi. O il Paese investe sulle nuove generazioni o non ce la fara' mai". È con queste parole che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha presentato stamani la quinta edizione di 'Torno subito', il programma di interventi rivolto a studenti universitari e laureati desiderosi di fare un'esperienza lavorativa all'esterno e subito dopo una nella nostra regione. Per la quinta edizione, grazie a un finanziamento di 11 milioni di euro, saranno realizzati i progetti di almeno 1.000 ragazzi.

ALL'AUDITORIUM TORNA FESTIVAL DEL VERDE E DEL PAESAGGIO

Torna all'Auditorium Parco della Musica, il Festival del Verde e del Paesaggio, l'appuntamento italiano dedicato alle tendenze del giardino urbano e del design da esterni. Fino a domenica il pubblico romano potra' soddisfare curiosita' e realizzare desideri come trasformare anche il piu' piccolo e complicato spazio esterno in un orto, un giardino, un terrazzo da godere. All'evento parteciperanno paesaggisti, garden designer e architetti che, insieme ai piu' qualificati vivai italiani, spiegheranno come organizzare e curare il proprio spazio esterno.