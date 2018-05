Tg Roma e Lazio, le notizie del 17 maggio 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

MONTANARI RILANCIA: SE ERBA ALTA PRONTI A USARE MUCCHE

Dopo l'esperimento delle pecore taglia erba nei parchi, la Capitale e' pronta ad utilizzare anche le mucche. Lo ha annunciato oggi l'assessore all'Ambiente del Comune di Roma, Pinuccia Montanari. "L'idea di utilizzare le pecore la stiamo gia' sperimentando nel parco della Caffarella e funziona molto bene- ha spiegato Montanari- Il Comune di Roma ha le pecore di proprieta' in due aziende agricole dove ci sono anche alcune mucche che potrebbero essere utilizzate quando l'erba e' particolarmente alta". Critiche dai gruppi di opposizione del Campidoglio, mentre sui social domina l'ironia.

RAID CASAMONICA, SIT-IN AL ROXY BAR PER LA LEGALITÀ

'Il silenzio e' mafia'. Con questo slogan si e' svolto oggi il presidio organizzato dalle associazioni NoBavaglio e Articolo 21 per esprimere solidarieta' ai gestori del Roxy Bar in via Barzilai nel quartiere Romanina, dove a inizio aprile alcuni esponenti del clan Casamonica hanno minacciato e picchiato una donna disabile e gli stessi gestori della struttura. Una sorta di 'caffe' per la legalita'' per accendere una luce sulle periferie romane. Tra i presenti il segretario romano del Pd, Andrea Casu, la consigliera regionale Marta Bonafoni della Lista civica Zingaretti e l'attore Ascanio Celestini.

ABORTO, SABATO A ROMA MARCIA PER LA VITA

Tutto e' pronto per sabato quando per le vie del centro storico di Roma sfilera' la Marcia nazionale per la Vita, arrivata all'ottava edizione e presentata oggi nella Sala Stampa Estera a Roma. Una marcia definita dai promotori "piu' importante delle altre", perche' cade nel quarantesimo anniversario della legge 194, ma anche per la risonanza mediatica di alcune vicende come quella di Alfie Evans, il bambino inglese con gravi lesioni cerebrali a cui sono stati sospesi i trattamenti. Obiettivo: arrivare almeno a 100mila partecipanti, tanti quanti sono "i bambini abortiti in Italia ogni anno". AL CIRCO MASSIMO APRE VILAGGIO 'RACE FOR THE CURE' Diciottomila metri quadrati tra stand e attivita'. E' il villaggio della 19esima edizione della 'Race for the Cure' - la grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno - inaugurato questa mattina al Circo Massimo alla presenza, tra gli altri, del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Nel Villaggio si potranno effettuare test medici gratuiti e ricevere consigli su alimentazione e benessere. La Regione Lazio ha un proprio stand nel Villaggio "dove e' possibile prenotare gli screening per fare prevenzione" ha ricordato l'assessore alle Pari opportunita' Lorenza Bonaccorsi.

A PALAZZO BARBERINI APRONO 11 SALE E MOSTRA 'ECO E NARCISO'

Da oggi i cittadini romani e i turisti potranno ammirare, per la prima volta, undici nuove sale di Palazzo Barberini, che si estendono su oltre 750 metri quadri di percorso espositivo, affacciate sui giardini. Questa ala del Palazzo costituiva l'Appartamento nuovo destinato ai cardinali della famiglia. Fino a ottobre ospiteranno la mostra 'Eco e Narciso', realizzata in collaborazione con il Maxxi. Trentasette le opere esposte di 25 artisti in dialogo sul tema del ritratto e dell'autoritratto: da Caravaggio a Giulio Paolini, da Raffaello a Richard Serra da Bernini a Yan Pei Ming.