Tg Roma e Lazio, le notizie del 16 febbraio 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

SMOG, A ROMA IN DIECI ANNI AUTO DIMINUITE DEL 13% E PM10 IN CALO

A Roma ci sono 612 automobili ogni 1.000 abitanti, un tasso di motorizzazione "elevato", ma diminuito del 13% negli ultimi 10 anni. A renderlo noto il report 'MobilitAria' presentato oggi in Campiodoglio dal gruppo di lavoro Mobilita' sostenibile di Kyoto Club e dall'Istituto sull'Inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche. Le citta' italiane con meno auto sono risultate Venezia, Genova, Milano, Firenze e Bologna. Per quanto riguarda la qualita' dell'aria, Roma registra superamenti di biossido di azoto, ma anche una consistente diminuzione del 35% di

PM10. TAR LAZIO, VOLPE: NEL 2017 RICORSI MAI COSÌ BASSI DA 4 ANNI

Diminuiscono i ricordi al Tar del Lazio. Nel 2017 sono stati 13.407 rispetto ai 15.605 del 2016, con un calo del 14%. Lo ha fatto sapere oggi il presidente del Tribunale amministrativo del Lazio, Carmine Volpe, durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario. Presente il sindaco di Roma, Virginia Raggi. La scuola, con 2.390 casi, e l'immigrazione con 1.466, sono state le materie per cui si e' maggiormente ricorso al Tribunale. Il presidente Volpe ha poi sottolineato che per il Tar del Lazio e' stato un anno difficile. "Gli andrebbe dato il premio come una tra le istituzioni maggiormente vituperate" ha sottolineto, citando alcune prime pagine di quotidiani con titoli critici.

A ROMA PLANCE ELETTORALI VUOTE, BATTAGLIA VOTO SI SPOSTA SUL WEB

Manifesti elettorali addio. A meno di tre settimane dal voto, la maggior parte delle plance affisse nelle strade di Roma appaiono semivuote, segno che la comunicazione si e' spostata definitivamente in rete. Salvo 'attacchinaggi' dell'ultima ora non c'e' traccia del centrosinistra. I pochi manifesti visibili sono dei partiti di centrodestra, da Forza Italia a Fratelli d'Italia, e di estrema destra, come Casapound. "Quella dei manifesti elettorali e' una voce di spesa che abbiamo molto ridotto- ha detto all'agenzia Dire il responsabile della comunicazione di Fratelli D'Italia, Federico Mollicone- La campagna si gioca prevalentemente sul web e in televisione".

FORNIVANO DROGA AI PUSHER DI ROMA, SEQUESTRATI 366 KG MARIJUANA

Duro colpo al traffico di droga destinata ai pusher della Capitale. I Carabinieri della compagnia di Frascati hanno arrestato tre grossisti e sequestrato quasi 4 quintali di marijuana pronti per essere immessi nelle piazze dello spaccio romane. La scoperta e' avvenuta dopo che i militari hanno assistito a uno scambio di auto avvenuto in un parcheggio della periferia est della Capitale. Nel portabagagli i Carabinieri hanno scoperto 13 grossi pacchi in cellophane contenenti 178 chili di marijuana. Sono immediatamente scattate le perquisizioni nelle abitazioni dei fermati, che hanno portato al rinvenimento di altri 14 pacchi per ulteriori 188 chili di marijuana.