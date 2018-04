Tg Roma e Lazio, le notizie del 16 aprile 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

SIMU: SU BUCHE LAVORATO H24 MA RISULTATI NON SODDISFACENTI

"Sull'emergenza buche a Roma c'e' stato un lavoro onerosissimo ma con risultati non soddisfacenti". Lo ha detto oggi il direttore del dipartimento Simu del Campidoglio, Fabio Pacciani, durante l'audizione in commissione Trasparenza di Roma Capitale. Secondo Pacciani sono state fatte decine di stese di asfalto dove c'erano situazioni critiche, ma per alcune strade e' necessaria una manutenzione straordinaria. Pacciani ha poi annunciato che sono state aggiudicate sei gare e in settimana partira' anche l'intervento della macchina tappabuche.

CASSONETTI INTELLIGENTI, PARTE DIFFERENZIATA IN MUNICIPIO VI

Contenitori 'intelligenti' per il porta a porta, domus ecologiche e un nuovo calendario delle esposizioni dei bidoncini. Sono le novita' principali della nuova raccolta differenziata nel VI Municipio, presentate oggi dall'assessore capitolino all'Ambiente, Pinuccia Montanari, e dal presidente di Ama, Lorenzo Bagnacani. I primi due quartieri che vedranno arrivare i nuovi kit saranno Fontana Candida e Due Leoni. "Abbiamo mantenuto le promesse" ha detto Montanari, mentre Bagnacani ha annunciato che entro giugno sara' operativa l'Ama di Municipio.

EX NAR A CERIMONIA ROGO PRIMAVALLE, MATTEI: SONO OFFESO Momenti di imbarazzo questa mattina a Primavalle, durante la commemorazione dei fratelli Virgilio e Stefano Mattei, a 45 anni dal rogo che li uccise. L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e' arrivato accompagnato dall'ex Nar Luigi Ciavardini e da Guido Zappavigna, vicino agli ambienti dell'estrema destra. Alla vista del gruppetto, Giampaolo Mattei, fratello di Virgilio e Stefano, ha invitato gli studenti, coinvolti dalla sua associazione, ad allontanarsi dal luogo della cerimonia di deposizione della corona a firma Roma Capitale e Regione Lazio. "Venire con dei personaggi veramente lontani dal mio modo di fare e' stata la cosa piu' vergognosa che un essere umano potesse fare- ha commentato Mattei- Alemanno ha tradito la mia fiducia".

RICERCA, APERTO AL CAMPUS BIOMEDICO ROMECUP 2018 ROBOTICA

Robot, arti bionici, intelligenza artificiale. Ma anche workshop, incontri e dibattiti. Si e' aperta questa mattina al Campus Biomedico, il 'RomeCup 2018', festival della robotica educativa che quest'anno ha avuto come tema primario il rapporto tra tecnologie e scienze della vita. Le decine di piccole-grandi invenzioni robotiche messe in campo da giovani ingegneri sono state visitate dal sindaco di Roma, Virginia Raggi e dall'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Tra la Formula E e questa manifestazione- ha detto Raggi- a Roma stiamo davvero costruendo il futuro".