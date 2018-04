Tg Roma e Lazio, le notizie del 13 aprile 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

AL VIA 'FORMULA E' A ROMA, RAGGI: EVENTO DA RIPETERE

E' iniziata ufficialmente la due giorni del primo E-Prix di Roma, settima tappa del campionato di Formula E riservato alle monoposto elettriche. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha visitato oggi i box e le aree del circuito. "E' un evento da ripetere, abbiamo avuto una grande risposta dai romani- ha detto Raggi- Gli oltre 30mila biglietti sono andati esauriti appena sono stati messi in vendita". Disagi alla circolazione nelle strade dell'Eur. Ingente lo schieramento di agenti della Polizia di Roma Capitale, con pattuglie dislocate lungo gli accessi della 'Green Zone'.

A ROMA MURALES CON SALVINI, DI MAIO E BERLUSCONI COME 'I BARI'

Un murales su carta raffigurante il quadro 'I bari' di Caravaggio ma con le facce di Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi e' apparso nella notte in via dei Lucchesi, nel centro di Roma. La stampa, firmata 'Sirante', e' stata scoperta di Carabinieri di piazza Venezia che hanno inviato un'informativa in Procura. Il murales, con tanto di cornice, e' stato immediatamente rimosso dal servizio Decoro del Comune di Roma.

ATAC, RADICALI AL TAR CONTRO PROROGA AFFIDAMENTO 2021

I RADICALI, promotori del referendum per la messa a gara del trasporto pubblico nella capitale, hanno presentato ricorso al Tar contro la delibera del Campidoglio che ha prorogato l'affidamento del servizio ad Atac fino al 2021. Il ricorso e' fondato sulla valutazione che il rischio fallimento di Atac evocato dal Campidoglio non sia reale. "Questa emergenza non c'e'" ha detto il segretario dei RADICALI, Riccardo Magi, che poi sul referendum ha chiesto al sindaco di Roma, Virginia Raggi, "la garanzia del diritto dei cittadini a un'informazione completa".

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE, SARA' ROMA-LIVERPOOL

Sara' il Liverpool dell'ex Mohamed Salah l'avversaria della Roma nella semifinale di Champions League. Real Madrid-Bayern Monaco e' l'altra sfida. Cosi' ha deciso l'urna di Nyon. Al sorteggio non era presente Francesco Totti, rimasto a casa con l'influenza. La Roma giochera' la gara di andata martedi' 24 aprile in Inghitlerra, il ritorno nella Capitale e' in programma mercoledi' 2 maggio. "Sembra un'opportunita' perfetta per raggiungere quella felicita' che allora, nella finale del 1984, fu negata alla Roma" ha commentato il direttore sportivo Monchi.