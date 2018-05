Tg Roma e Lazio, le notizie del 11 maggio 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

NEL WEEKEND TORNA OPEN HOUSE ROMA, 200 SITI APERTI

Tutto e' pronto a Roma per la settima edizione di Open House Roma, l'iniziativa gratuita che permette di scoprire alcuni luoghi della citta' abitualmente non accessibili durante l'anno. Sabato 12 e domenica 13 maggio le porte di edifici storici, residenze, zone archeologiche e studi creativi saranno spalancate per consentire ai visitatori di soddisfare le proprie curiosita'. Se nel 2017 Open House Roma aveva registrato piu' di 50mila visite guidate in 60 siti di interesse, il programma del 2018 coinvolgera' circa 200 siti.

ATLETICA, STAR MONDIALI A ROMA PER IL GOLDEN GALA

Le star mondiali dell'atletica si ritroveranno il prossimo 31 maggio, a Roma, per la trentottesima edizione del Golden Gala, in programma allo Stadio Olimpico. Occhi puntati sul rettilineo dei 100 metri e su Christian Coleman, il nuovo fenomeno della velocita' mondiale, cui si aggiungeranno i nostri campioni Filippo Tortu e Marcell Jacobs, in una gara tra italiani che mancava dal 1998. "Sara' un grande Golden Gala" ha assicurato il presidente del Coni, Giovanni Malago', durante la presentazione di questa mattina allo Stadio Olimpico.

DA QUESTA SERA NUOVA ILLUMINAZIONE CASTELLO DI SANTA SEVERA

Da questa sera il Castello di Santa Severa avra' una nuova illuminazione grazie a 94 apparecchi lineari e proiettori con tecnologia led di ultima generazione in grado di valorizzare i colori dei materiali della struttura muraria. Dal basso verso l'alto risplenderanno il maestoso castello, la torre angolare e i prospetti fronte mare, posteriore e fronte arenine. "La nuova illuminazione donera' al Castello un'atmosfera magica" ha detto il governatore, Nicola Zingaretti, durante la presentazione del progetto insieme al presidente di Acea, Luca Lanzalone.

NASCONDEVA COCAINA 'DENTRO' SPECCHIETTO AUTO: ARRESTATO 62ENNE

Un 62enne romano aveva apportato ingegnose modifiche alla sua autovettura per nascondere droga e denaro. I Carabinieri della stazione Viale Libia, durante un controllo, hanno pero' scoperto che dietro lo specchietto retrovisore lato guida e sotto il freno a mano c'erano due vani contenenti 30 grammi di cocaina e 1.000 euro in contanti. I Carabinieri hanno quindi sequestrato la droga e il denaro e arrestato l'uomo, ora ai domiciliari.