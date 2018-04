Tg Roma e Lazio, le notizie del 10 aprile 2018

Ecco i titoli del TgLazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

MELONI: DELIBERA MINIMARKET FARÀ PULIZIA E AUMENTERÀ DECORO

"Le associazioni del Centro storico non hanno niente di cui preoccuparsi. La delibera sui mini market e' un testo che migliorera' il commercio e fara' un po' di pulizia ripristinando il decoro". Lo ha detto oggi l'assessore capitolino allo Sviluppo economico, Adriano Meloni, dopo l'appello, al sindaco di Roma, Virginia Raggi, di 25 comitati e associazioni preoccupati che il testo consenta l'apertura di attivita' oggi inibite come friggitorie, kebab, paninoteche e gelaterie. "Non capisco queste lamentele- ha spiegato Meloni- Si tratta di un regolamento che migliorera' l'esposizione dei prodotti, la tipologia, la tutela della attivita'".

CAMPIDOGLIO: CONSEGNATE AREE PEDONALIZZAZIONE LARGO AGNESI

La 'Terrazza sul Colosseo' torna ai cittadini. Il giorno dopo la manifestazione degli studenti per chiedere la pedonalizzazione completa dell'area di largo Gaetano Agnesi - e non la chiusura al traffico del tratto che si affaccia sul Colosseo a discapito del piazzale antistante la scuola dell'infanzia Vittorino da Feltre - il Campidoglio ha annunciato oggi che partiranno i cantieri per la pedonalizzazione completa. "Restituiremo questo spazio a romani e turisti" ha spiegato Raggi. Soddisfatta la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi: "Ci auguriamo che gli interventi siano conclusi per la riapertura delle scuole a settembre".

RUBAVANO SCOOTER NEL CENTRO STORICO DI ROMA: SEI ARRESTI

Si avvicinavano ai motorini parcheggiati nelle vie del centro storico di Roma e, dopo essere riusciti a metterli in moto, si dileguavano indisturbati. Ma grazie alle registrazioni delle telecamere di sicurezza installate in varie zone, i Carabinieri hanno arrestato questa mattina sei persone ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di motoveicoli, e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine era partita nel 2016, dopo le denunce di furto di scooter che avevano in comune la zona, il centro storico, la fascia oraria, tra le 10 e le 12, e il modello di motorino, l'Honda Sh.

ALL'AUDITORIUM OLTRE 340 EVENTI PER FESTIVAL DELLE SCIENZE

È dedicata allo studio delle cause la tredicedima edizione del National Geographic Festival delle Scienze, in programma all'Auditorium Parco della Musica da lunedi' 16 a domenica 22 aprile. Oltre 340 gli eventi, di cui piu' di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori e oltre 200 attivita' per bambini e ragazzi. Tra gli ospiti piu' attesi il giornalista Eugeny Morozov, l'astrofisica Licia Troisi e l'oceanografa Sylvia Earle. "Roma ospita oltre 250 centri di ricerca, e' sede di 13 universita' e quindi non e' casuale che in questa citta' si svolga questo Festival" ha ricordato il presidente della Fondazione Musica per Roma, Aurelio Regina.