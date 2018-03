Tg Roma e Lazio, le notizie del 1 marzo 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

REGIONALI, DOMANI ULTIMI COMIZI IN PIAZZA A ROMA E LATINA

Mancano ormai poche ore alla chiusura della campagna elettorale. Le forze politiche sono impegnate a preparare i comizi finali che si svolgeranno in varie piazze della Capitale. La candidata del Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi, sara' a piazza del Popolo dalle 17 insieme a Luigi Di Maio e Beppe Grillo. Il candidato del centrodestra, Stefano Parisi, chiudera' la campagna elettorale dalle 19 in piazza della Rotonda, al Pantheon, mentre il governatore uscente, Nicola Zingaretti, salutera' gli elettori alle 18 in viale Italia, a Latina. Infine il candidato civico, Sergio Pirozzi, chiudera' la campagna elettorale nella sua Amatrice.

AMATRICE, PARISI: ANCORA EMERGENZA, DISASTRO ZINGARETTI

Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Stefano Parisi, ha effettuato questa mattina un sopralluogo a Torrita di Amatrice. Accompagnato dall'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, Parisi ha visitato il cratere del terremoto. "Questo posto e' il simbolo del fallimento di Zingaretti e Renzi- ha detto il leader di Energie per l'Italia- Sembra che il terremoto ci sia stato ieri, solo il 10% delle macerie e' stato rimosso, mentre la macchina del Governo Berlusconi, penso a L'Aquila, era molto piu' efficace". Secondo Bertolaso "lo Stato deve essere presente e deve aprire uffici per il terremoto in questa zone".

MALTEMPO, RAGGI CHIUDE CENTRO OPERATIVO: EMERGENZA FINITA

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha visitato oggi il Centro operativo allestito all'Aranciera di San Sisto, per un incontro che ha sancito lo scioglimento dell''unita' di crisi' allestita dal Campidoglio in seguito all'emergenza creata dall'abbondante nevicata su Roma nella notte tra domenica e lunedi'. Insieme a Raggi presenti il vice sindaco Bergamo e gli assessori Gatta e Montanari. "Tutto e' andato per il meglio- ha detto Raggi- All'inizio qualcuno aveva detto che avevamo fatto male a chiudere le scuole per due giorni, ma i fatti ci hanno dato ragione. La citta' non si e' bloccata neanche un giorno".

TURISMO, PERCEZIONE POSITIVA DI ROMA DA PARTE DEGLI STRANIERI

I turisti stranieri che hanno visitato Roma sono pronti a fare da 'ambasciatori' della sua bellezza nel mondo. Lo rivela un'indagine condotta da Ipsos sui turisti dei tre Paesi piu' rappresentativi del mercato capitolino: Stati Uniti, Germania e Giappone. Quasi 9 su 10 dichiarano che consiglieranno una visita nella citta' e tra questi gli americani sono i maggiori sponsor della Capitale. Resta parziale la conoscenza del patrimonio artistico, su una lista di 20 monumenti la conoscenza si ferma alla meta'. I siti culturali piu' visitati sono il Colosseo, Fontana di Trevi, il Pantheon e la Basilica di San Pietro