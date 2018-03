Tg Roma e Lazio, le notizie del 23 marzo 2018

I titoli e il Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

SUI MURI DI ROMA BACIO SALVINI-DI MAIO E TOTTI 'SAN FRANCESCO'

Nel giorno in cui il Parlamento ha iniziato i lavori per la scelta dei presidenti delle Camere, nella notte vicino a Montecitorio sono comparsi due murales, rimossi poche ore dopo. Il primo ritraeva un bacio tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini; il secondo, invece, Giorgia Meloni, con in braccio un bambino di colore. Entrambi sono stati realizzati da Tvboy, street artist internazionale. "E' bruttino, ho altre preferenze" ha scherzato il leader leghista con i cronisti. Un terzo murales, questa volta dedicato a Francesco Totti ritratto come il Santo di Assisi, e' stato scoperto poche ore dopo in Vicolo Savelli. Anche in questo caso l'Ama e' intervenuta per rimuoverlo.

10 MILA BOTTIGLIETTE ACQUA SEQUESTRATE DAI VIGILI NEL 2017

Davanti al Colosseo, lungo via dei Fori imperiali, nelle vicinanze dei monumenti piu' affollati. Sono ovunque i venditori abusivi di bottigliette d'acqua. Solo nel 2017, la Polizia locale di Roma Capitale ne ha sequestrate 10 mila, pari a oltre 9 tonnellate, tutte stipate nei depositi in attesa di essere distrutte. "Sono talmente tante- ha spiegato oggi il vicecomandante dei Vigili, Lorenzo Botta, in commissione capitolina Commercio- che, ammassate una sopra l'altra, "stanno iniziando a collassare". Allo studio l'ipotesi di un'ordinanza del sindaco Raggi per consentire l'immediata distruzione di questa merce.

MULTISERVIZI, CGIL: CAMPIDOGLIO DICA SE LICENZIAMENTI LEGITTIMI

Il Campidoglio ha chiesto ad Ama se nella procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 30 lavoratori della Roma Multiservizi e' stata rispettata la legge Madia, e comunichera' oggi ai sindacati se ritiene legittimi o meno i licenziamenti. Lo ha fatto sapere oggi il segretario della Filcams Cgil Lazio, Luca Battistini, durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato i lavoratori licenziati dalla Multiservizi, arrivati oggi alla 280esima ora di sciopero. La protesta non si fermera', ha spiegato Battistini: "Abbiamo gia' previsto forme di mobilitazione la prossima settimana con presidi sotto il Campidoglio".

EVENTI E NUOVE ATTRAZIONI, AL VIA STAGIONE CINECITTÀ WORLD

Tutto e' pronto a Cinecitta' World per la nuova stagione che si aprira' domani con sette nuove attrazioni e un cartellone con oltre 50 eventi. Un'offerta ricchissima quella del parco del Cinema di Roma, forte dei numeri del 2017: +120% di visitatori rispetto al 2016 (da 108 mila a 240 mila) e 406 mila fan su Facebook (secondo solo a Gardaland). Tra le novita' del 2018 il Volarium, il primo flying theatre in Italia, in cui lo spettatore, grazie ad un simulatore, volera' su uno schermo concavo da 25 metri, o la cine-piscina, la prima piscina cinematografica d'Italia.