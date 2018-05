Tg Roma e Lazio, le notizie del 15 maggio 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

MALTEMPO, A ROMA TRAFFICO IN TILT E PIOGGE RIAPRONO 'BUCHE'

Il maltempo che dalle prime ore di questa mattina si e' abbattuto sulla Capitale, con forti piogge e raffiche di vento, ha mandato in tilt la circolazione. Lunghe code sul Grande raccordo anulare, sulle consolari e nelle vie del centro anche a causa della chiusura di via Veneto per la manifestazione 1000miglia. La quantita' di acqua caduta in poche ore ha nuovamente riaperto le famigerate buche, costringendo automobilisti e centuari a pericolosi slalom. Non andra' meglio domani, quando sono previsti ancora forti temporali nelle ore centrali della giornata.

LAVORO, DA GIUNTA REGIONE LAZIO MEMORIA PER TUTELA 'RIDERS'

Garantire la tutela dei lavoratori della cosiddetta Gig economy, ossia coloro che lavorano tramite app o su piattaforme collaborative digitali, come i riders impegnati principalmente nella consegna di cibo a domicilio. È l'obiettivo della Regione Lazio che oggi si e' impegnata con una Memoria di Giunta ad approvare una legge per difendere queste nuove figure lavorative, spesso sottopagate e senza diritti. "Sono convinto che l'Italia e il Lazio abbiano bisogno di piu' innovazione ma anche di piu' diritti", ha detto il governatore Nicola Zingaretti.

BOTTICELLE TRASLOCANO DA CENTRO E VANNO IN 4 VILLE

Stop alle botticelle nel Centro storico e trasloco in quattro parchi di Roma: Villa Borghese, Villa Pamphilij, il Parco degli Acquedotti e la Tenuta di Castel di Guido. Sara' protocollato giovedi' il regolamento destinato a segnare una piccola svolta in una delle tradizioni di Roma. Il Movimento Cinque Stelle ne aveva annunciato l'abolizione, ma secondo le leggi nazionali cio' non e' possibile. Per questo arrivano 17 pagine di nuove regole, presentate oggi. I vetturini che decideranno di non aderire a questo cambiamento avranno la possibilita' di ottenere in cambio una licenza taxi. Al momento gia' in 3 hanno scelto questa opzione. In strada ne restano 38.

ARRIVA RUSSELL CROWE, 6 GIUGNO VEDRÀ 'GLADIATORE' AL COLOSSEO

Russell Crowe tornera' a calcare l'arena del Colosseo. Il premio Oscar arrivera' all'Anfiteatro Flavio il 6 giugno per assistere alla proiezione del suo 'Gladiatore', accompagnata dall'Orchestra italiana del cinema. La serata charity a favore del programma 'End Polio now' anticipa i due show in programma al Circo Massimo l'8 e 9 giugno. Circa trecento i posti disponibili, con una quota di partecipazione che va dai 1.500 ai 3.000 euro, ma i proventi saranno poi triplicati dalla fondazione di Bill Gates che da anni sostiene la lotta alla Poliomielite.