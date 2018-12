Tevere, interventi in massa della polizia Locale: trovati diversi accampamenti

La Polizia Locale di Roma Capitale, d'intesa con l'Amministrazione Capitolina, è impegnata quotidianamente nelle operazioni finalizzate a ripristinare il decoro lungo le sponde del Tevere ed a tutelare quelle persone senza fissa dimora che, nel vivere a ridosso del fiume, sono esposte, soprattutto nella stagione invernale, a diversi rischi.

Ad una settimana dall'inizio delle attività, gli agenti del reparto Pics (Pronto Intervento Centro Storico), in collaborazione con Ama, sono intervenuti ripetutamente lungo gli argini del fiume per rimuovere rifiuti, giacigli o insediamenti. Al momento sono state identificate ed allontanate una decina di persone senza fissa dimora, tutte di nazionalità straniera. Alcune di loro hanno già accettato le proposte di assistenza alloggiativa offerte dalla Sala Operativa Sociale.

Gli interventi hanno riguardato diversi tratti delle banchine presenti lungo il Tevere ed in particolare le aree sottostanti i principali ponti della città, come ponte Mazzini, ponte Garibaldi, ponte Testaccio, ponte Palatino e in prossimità dell'Isola Tiberina, fino ad arrivare alla zona di Ponte Milvio.

Il personale ha rinvenuto in alcuni casi dei veri e propri accampamenti, costituiti da tende, baracche e suppellettili. Rimossa una grande quantità di rifiuti tra i quali, numerose bottiglie, siringhe, ma anche beni oggetto di atti vandalici, come bici del servizio bike sharing, completamente distrutte. Queste operazioni di bonifica andranno avanti anche nel corso del nuovo anno ormai alle porte.