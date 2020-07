Castel Sant'Angelo, in bilico sul cornicione del ponte a tre metri dal Tevere

Mattinata di tensione all'altezza di Castel Sant'Angelo, quando un ragazzo di 25 anni ha scavalcato il parapetto di Ponte

Vittorio Emanuele II, restando in bilico sul cornicione, a tre metri dal Tevere.

A dare l'allarme alcuni automobilisti che, passando, avevano notato la scena intorno alle 9:45. Sul posto sono intervenuti la Polizia del commissariato Trevi, il Reparto Volanti e i Vigili del fuoco. Mentre le forze dell'ordine hanno iniziato a parlare con il giovane, originario dell'Eritrea, i pompieri sono scesi, lo hanno imbracato e lo hanno calato fin dentro un gommone che lo attendeva in acqua.

Il 25enne, secondo quanto si è appreso, non sarebbe nuovo a episodi simili. E' stato accompagnato in ospedale in codice giallo per le verifiche del caso.