Battello turistico affonda nel Tevere: salvate 70 persone

Brutta avventura oggi 1 ottobre per 70 persone a bordo di un battello turistico in viaggio sul fiume Tevere che, dopo aver imbarcato acqua, ha rischiato di affondare. Ad accorgersi della falla era stato proprio un turista a bordo.

Poi la successiva segnalazione giunta alla sala operativa della Questura intorno alle ore 11:20 di questa mattina. Immediato l'invio della Polizia Fluviale, e la diramazione della nota ai vigili del fuoco e al 118.

Nessuno dei 70 turisti a bordo è stato mai in pericolo, in quanto, il comandante del battello è riuscito in breve tempo ad accostare sul lato destro, all'altezza del viadotto della Magliana.

La discesa di tutti i presenti è stata quindi agevolata dagli agenti intervenuti. Solo una donna, causa lo spavento, è stata controllata da personale medico sul posto.

L'imbarcazione è attualmente ormeggiata a circa 2,5 metri dall'argine, con le operazioni di recupero che inizieranno appena possibile, permettendo successivamente di accertare le cause che hanno provocato l’incidente.