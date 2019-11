Testata a giornalista, il Pg: "Confermare 6 anni e aggravante mafiosa a Roberto Spada"

Confermare la condanna a sei anni con il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. E' questa la richiesta del sostituto pg Pasquale Fimiani alla V sezione della Cassazione per Roberto Spada in relazione all'aggressione del giornalista della trasmissione Rai 'Nemo' Daniele Piervincenzi e del suo operatore Edoardo Anselmi avvenuta il 7 novembre 2017 durante un servizio a Ostia.

Il sostituto procuratore generale ha chiesto dunque di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Spada. Per l'aggressione il 18 giugno 2018 Roberto Spada e Ruben Nelson Del Puerto erano stati condannati in primo grado a sei anni di reclusione per violenza privata e lesioni aggravate con il riconoscimento dell'aggravante mafiosa.

Condanna confermata poi il 7 dicembre scorso in Appello per Roberto Spada. Stralciata, invece, la posizione del braccio destro, Ruben Nelson Del Puerto, il cui processo è ancora in corso in Appello. Spada lo scorso 24 settembre in un altro procedimento, il maxi processo al clan, nato dall'operazione 'Eclissi' della Dda di Roma, è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise.

Video: la testata di Roberto Spada a Daniele Piervincenzi

Secondo l'accusa, i due giornalisti avvicinarono Spada per un'intervista sui suoi rapporti con Casapound in vista delle allora imminenti elezioni a Ostia. All'improvviso, però ci fu l'aggressione, che avvenne davanti a numerosi testimoni e alle

telecamere.