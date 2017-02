Testaccio, blitz nelle ore della movida: multati 20 parcheggiatori abusivi

Continua la lotta contro i parcheggiatori abusivi che, da gennaio, ha permesso alla Polizia Locale di Roma Capitale di identificare e il sanzionare circa 200 persone.

Ieri sera un altro blitz, stavolte nelle zone della movide di ​Testaccio. Le pattuglie, provenienti dal Comando Generale con personale dellla PSO, GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) e gruppo Trevi hanno passato al setaccio tutta l'area di Monte dei Cocci, via Zabaglia, via di Monte Testaccio e ex mattatoio, fermando tutti i parcheggiatori abusivi attratti dai guadagni facili di una attività che il Comandante Generale della Polizia Locale Diego Porta ha più volte definito "odioso fenomeno", e che crea notevoli disagi alla cittadinanza.

In totale sono state fermate ed identificate 20 persone: nordafricani, bengalesi e italiani, tutti condotti presso gli uffici di via della Consolazione, identificati, sanzionati e successivamente rilasciati.

I proventi dell'attività sono stati sequestrati come previsto dal Codice della Strada: le cifre, ovviamente limitate dalla tempestività dell'intervento, andavano da pochi euro fino a 40-50 euro. Per ora non sono risultate prescrizioni a carico dei fermati.