Testa di maiale con avvertimento sulla ringhiera della villetta, indaga la polizia

Una testa di maiale infilzata sulla cancellata con sotto un cartello con su scritto: "Il merlo disse al tordo: sentirai il botto se non sei sordo". La macabra scoperta è stata fatta nel pomeriggo di sabato 5 maggio da un residente di via Cerzeto, alla Romanina. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di polizia che hanno trovato riscontro nella segnalazione fatta poco prima al 112.

Testa di maiale sulla ringhiera della villetta

Intervenuti sul posto gli agenti del commissariato Romanina hanno quindi ascoltato la testimonianza del proprietario dell'abitazione che ha riferito loro di non aver subito minacce, avvertimenti o altri episodi collegati al gesto. Sul posto per accertare l'accaduto anche gli agenti della polizia scientifica. A rendere complicati i rilievi scientifici degli investigatori la giornata di pioggia che ha cancellato parte delle possibili tracce dalla testa dell'animale trovato fuori dalla villetta. Sul caso indagano le forze dell'ordine che al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa.