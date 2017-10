Blitz a Termini dopo l'espulsione del terrorista: otto arresti

Continuano i controlli dei Carabinieri nell’area della Stazione Termini. Dopo il rintraccio Bachir Hadjadj, cittadino algerino di 36 anni, con precedenti, sospettato di aderire a gruppi terroristici di matrice islamica, espulso in attesa di rimpatriato in Algeria, avvenuto proprio nell'area dello scalo ferroviario dell'Esquilino, ad opera dei Carabinieri del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Roma e della Compagnia Roma Centro, sono stati intensificati i controlli che già quotidianamente l’Arma della Capitale svolge nell’area, in funzione sia preventiva che repressiva.

Carabinieri a Termini

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro con la collaborazione del Nucleo Radiomobile di Roma e il supporto dei Carabinieri dell’8° Reggimento “Lazio”, per tutta la giornata di ieri, hanno setacciato la zona della Stazione Termini, piazza dei Cinquecento e delle vie limitrofe per contrastare ogni forma di degrado nonché controllare le persone che vi stazionano di interesse info-investigativo.

Otto arresti e quattro denunce

Il bilancio dell’operazione è di 8 persone arrestate e altre 4 denunciate a piede libero. All’interno dello scalo ferroviario, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno fermato per un controllo un cittadino romeno, di 20 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ricercato perché destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Roma. Anche un cittadino del Gambia, di 22 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, a seguito di un controllo nei pressi di piazza dei Cinquecento, è stato arrestato perché colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale ordinario di Roma.

Falsi documenti

Sempre in piazza dei Cinquecento, a seguito di un controllo, i militari hanno arrestato 3 cittadini romeni, di 22, 27 e 28 anni, tutti senza fissa dimora, per possesso di documenti di identità contraffatti: i tre hanno esibito patente di guida e carta di identità contraffatte su cui avevano posizionato la propria foto. Sulla banchina della metropolitana della linea A, Termini, i Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto hanno bloccato 3 cittadini romeni, di 26, 31 e 41 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, che avevano poco prima sfilato lo smartPhone dalle tasche di un turista statunitense.

Furto in un negozio

Infine, i Carabinieri dello Scalo Termini hanno denunciato a piede libero un cittadino del Bangladesh per furto all’interno di un negozio; due cittadini romeni per non aver ottemperato al foglio di via obbligatorio; un cittadino algerino, trovato in possesso di due telefoni cellulari e di un passaporto di proprietà di un cittadino egiziano.

Tassista abusivo a Termini

Un cittadino italiano di 51 anni, è stato invece multato perché stava esercitando la professione abusiva di tassista, nonostante avesse la patente revocata e l’auto già sottoposta a fermo amministrativo.

Controlli a Termini

Un cittadino albanese, minorenne, nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di 1,7 grammi di marijuana e per questo segnalato alla Prefettura quale assuntore. In totale i militari hanno controllato 253 veicoli, identificato 321 persone ed elevato 22 contravvenzioni al Codice della Strada.

