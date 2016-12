Capodanno Sicuro, la Questura chiede aiuto ai cittadini: "Segnalate in caso di sospetti"

#dacciunamano. Questo il nome dalla campagna della Questura di Roma in collaborazione con Roma Capitale, per il coinvolgimento di lavoratori e cittadini che saranno in strada nella notte di San Silvestro.

#DACCIUNAMANO - È un’iniziativa che si rifà alla grande tradizione italiana, ancora presente nei quartieri e nelle borgate della Capitale, di riconoscimento informale, per rafforzare la sicurezza della comunità e delle famiglie, in un momento in cui non ci sono specifiche informazioni di rischio per il capodanno nella capitale, ma comunque si registra un allarme generalizzato. L’appello, che il Questore Nicolò Marcello D’Angelo ha voluto lanciare ai lavoratori e cittadini, è proprio quello di condividere con le autorità di sicurezza eventuali percezioni di situazioni anomale o allarmanti.

LA CAMPAGNA - La campagna, che si identifica nella foto di “2 poliziotti”, un uomo ed un cane, mira ad alimentare una maggiore percezione di sicurezza attraverso una attiva collaborazione su uno scenario operativo dove le forze dell’ordine saranno presenti in maniera capillare.