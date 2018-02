Contatti con estremisti islamici: rimpatriato 41enne tunisino residente ad Anzio

Intratteneva contatti con estremisti islamici gravitanti intorno alla moschea Belsunce di Marsiglia. Per questo un 41enne tunisino residente ad Anzio era finito nel mirino dell'antiterrorismo francese. A tenerlo d'occhio anche la polizia italiana che nei giorni scorsi ha espulso dal territorio italiano l'uomo. Si tratta della ventitreesima espulsione del 2018. "Sono 260 i soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso espulsi con accompagnamento nel proprio Paese, dal 1° gennaio 2015 ad oggi", spiega il Viminale. "

Il 41enne tunisino, con numerosi precedenti di polizia in materia di immigrazione illegale e falsificazione di documenti, che e' stato attenzionato dall'antiterrorismo francese in quanto in contatto con diversi estremisti islamici gravitanti intorno alla moschea Belsunce di Marsiglia, alcuni dei quali andati a combattere nel teatro siro-iracheno.

Il 12 febbraio scorso è stato rintracciato ad Anzio dalla Digos di Roma, in collaborazione con il Servizio per il Contrasto all'Estremismo e al Terrorismo Esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dall'UCIGOS, perchè nel frattempo si era stabilito nella cittadina laziale insieme ad una donna italiana a cui aveva imposto le regole islamiche. Per questi motivi è stato fermato e accompagnato presso il Centro per rimpatri di Torino e oggi è stato rimpatriato con accompagnamento nel proprio Paese.