Terremoto Roma, scossa tra L'Aquila e Frosinone avvertita nella Capitale

Terremoto a Roma. Alle 18.35 in molte zone della Capitale è stata avvertita una forte scossa sismica. A fornire i primissimi dettagli è il tweet di Ingv che fissa la magnitudine indicativa tra i 4.4 e il 4.9. L'epicentro in provincia tra le province di Frosinone e de L'Aquila.

La conferma pochi minuti dopo dallo stesso Ingv che fissa l'epicentro a Balsorano, comune al confine tra Lazio e Abruzzo. Come sempre avviene in questi casi, sui social network è subito partito il tam tam di segnalazione. In tanti fanno sapere sulle loro bacheche di aver avvertito la scossa, chi più chi meno intensa, specialmente nel quadrante di Roma sud est.

Seguiranno aggiornamenti

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

66 Km a S di L'Aquila (69753 abitanti)

68 Km a NE di Latina (125985 abitanti)

70 Km a E di Velletri (53303 abitanti)

70 Km a E di Tivoli (56533 abitanti)

77 Km a E di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)

79 Km a SW di Chieti (51815 abitanti)

82 Km a E di Aprilia (73446 abitanti)

89 Km a E di Anzio (54211 abitanti)

91 Km a SW di Pescara (121014 abitanti)

93 Km a E di Pomezia (62966 abitanti)

93 Km a SW di Montesilvano (53738 abitanti)

94 Km a E di Roma (2864731 abitanti)

98 Km a S di Teramo (54892 abitanti)

99 Km a NW di Caserta (76326 abitanti)

