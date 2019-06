Terremoto Roma: scossa avvertita in diverse zone della città. Epicentro a Colonna

Terremoto a Roma. Alle 22.43 in diverse zone della città è stata avvertita una scossa di terremoto. Immediata l'allerta sui social dove tanti romani hanno iniziato a segnalare il sisma.

Ignv ha reso noti i primi dati sulla scossa. Epicentro localizzato a Colonna, l'intensità è stata pari a 3.7. La profondità viene segnalata a nove chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente anche in alcune zone del litorale romano, tra Ostia e Fiumicino. Paura anche in provincia di Latina e di Frosinone.

I vigili del fuoco informano che al momento non è giunta al numero unico delle emergenze nessuna richiesta di soccorso né segnalazione di danni.

I volontari di Protezione Civile presenti nelle zone dell’epicentro (Colonna) stanno assistendo la popolazione che, a seguito del sisma, è uscita dalle case.

Aperta la sala COC. Secondo quanto si apprende dovrebbe essere aperto a breve il palazzetto dello sport per ricoverare i cittadini che non si sentono di rientrare nelle proprie abitazioni per la nottata.

Atac, a scopo precauzionale, ha chiuso la metro C per effettuare le opportune verifiche. Dopo poco meno di mezz'ora il servizio è tornato regolare.

