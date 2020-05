Terremoto Roma, scossa poco dopo le 5. Paura tra i cittadini: "Come un'esplosione"

Terremoto a Roma. Una scossa ha svegliato i romani alle 5.03 di mattina. Secondo quanto riporta Ingv la magnitudo è di 3.3. Epicentro del sisma a nord est della Capitale, nella cittadina di Fonte Nuova. Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile non sono segnalati danni, né sarebbero giunte segnalazioni.

Numerose le segnalazioni sui social. In tanti descrivono la scossa come un'esplosione, un boato, forte al punto da far tremare le finestre. "Non si è mosso un lampadario. Ho creduto veramente in una bomba". "Ho sentito prima un forte boato, poi la scossa. E' durato parecchio". Scrive su twitter, nei minuti immediatamente successivi al sisma, Sabina Guzzanti: "Qualcuno sa dov’è l’epicentro? È arrivata forte come quello dell’aquila terremoto".

Però nn si è mosso un lampadario, ho creduto veramente in una bomba o nella mia pazzia improvvisa #terremoto — giulia viola (@giulia_rm88) May 11, 2020

Terremoto a Roma — Salvo Sottile (@salvosottile) May 11, 2020

Comunque prima c'è stato il boato del terremoto e poi si è iniziato a ballare, fortunatamente per pochi secondi — M.Elena.B. (@MariaElenaBozz1) May 11, 2020

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione

Fonte Nuova RM 5 32562 32562

Mentana RM 9 22921 55483

Monterotondo RM 10 40830 96313

Roma RM 11 2864731 2961044

Guidonia Montecelio RM 13 88673 3049717

Sant'Angelo Romano RM 14 5018 3054735

Riano RM 15 10466 3065201

Ciampino RM 18 38412 3103613

Tivoli RM 18 56533 3160146

Sacrofano RM 19 7740 3167886

Castelnuovo di Porto RM 19 8630 3176516

Palombara Sabina RM 19 13269 3189785

Frascati RM 20 22087 3211872

Formello RM 20 12918 3224790

Capena RM 20 10592 3235382

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

11 Km a NE di Roma (2864731 abitanti)

13 Km a W di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)

18 Km a W di Tivoli (56533 abitanti)

33 Km a N di Pomezia (62966 abitanti)

35 Km a NW di Velletri (53303 abitanti)

35 Km a NE di Fiumicino (78395 abitanti)

42 Km a N di Aprilia (73446 abitanti)

57 Km a N di Anzio (54211 abitanti)

61 Km a NW di Latina (125985 abitanti)

64 Km a SE di Viterbo (67173 abitanti)

66 Km a E di Civitavecchia (52991 abitanti)

67 Km a S di Terni (111501 abitanti)

80 Km a SW di L'Aquila (69753 abitanti)