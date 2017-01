Terremoto a Roma, controlli su edifici e scuole: gli esiti del Campidoglio

Si sono conclusi nella giornata di ieri i sopralluoghi su edifici e strutture di competenza del Comune ordinati in seguito al sisma che mercoledì scorso, con epicentro nel Centro Italia, ha raggiunto anche la Capitale.

Verifiche sullo stato dei luoghi all'interno e all'esterno degli edifici educativi e scolastici, nonchè di tutte le strutture sedi dell'amministrazione capitolina per le quali il Campidoglio ha dato ai tecnici incaricati due giorni: il 19 e il 20 gennaio senza predisporre, come invece accaduto per il sisma di fine ottobre, alcuna chiusura.

"Dalle verifiche effettuate su edifici e strutture di competenza del Comune non sono emersi danni attribuibili al sisma" - ha fatto sapere il Campidoglio in una nota rimandando gli esiti sulle restanti verifiche disposte sugli edifici scolastici al termine, previsto nella serata di ieri, dei monitoraggi.

In base dunque ai rapporti di verifica stilati entro le 18 di ieri "non risultano segnalazioni di criticità". Le schede di rilevazione pervenute negli ultimi due giorni al SIMU - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - non hanno infatti evidenziato, ribadiscono dal Comune, "alcun problema di agibilità".