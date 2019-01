Terremoto, a Roma avvertita forte scossa. In Abruzzo l'epicentro

Scossa di terremoto a Roma. Epicentro in Abruzzo, in provincia de L'Aquila, a Collelongo a tre chilometri dal capoluogo abruzzese; alle 19.37 hanno tremato anche molte abitazioni della zona est della Capitale e delle cittadine ad est di Roma. Forte l'intensità della scossa, stimata dall'Ingv in 4,2. Al momento dall'Abruzzo non giungono notizie di feriti o danni gravi.

I vigili del fuoco non segnalano richieste di interventi, ma sottolineano come la scossa sia stata avvertita nelle province di Roma, Latina e Frosinone. La Protezione civile su twitter: "Terremoto, dalle prime verifiche della Sala in contatto con strutture di protezione civile, non risultano al momento danni a persone o cose".



#1gen 19:37, scossa di #terremoto ML 4.2 registrata a #Collelongo #LAquila. Al momento non sono pervenute alle sale operative dei #vigilidelfuoco richieste di soccorso o segnalazione di danni. La scossa è stata avvertita anche a #Roma #Latina #Frosinone — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 1 gennaio 2019

Il sisma è stato nitidamente avvertito anche in Ciociaria, già in mattinata interessata da un'altra scossa nei pressi di Sora. Paura anche a Latina e sui monti Lepini dove molti cittadini hanno segnalato la scossa.

Come spesso accade in questi casi sono i social la prima cassa di risonanza dell'evento. In particolare dalle cittadine di Guidonia e Tivoli sono arrivate molte segnalazioni e richieste di informazioni. Nei quartieri più ad est di Roma, confinanti con i monti cornicolani, tanti i cittadini allarmati. Anche sui Monti Prenestini scossa avvertita nitidamente.

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre una scossa aveva gettato in allarme i cittadini di Roma sud. Epicentro Gallicano nel Lazio, magnitudo 3,2.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

54 Km a S di L'Aquila (69753 abitanti)

63 Km a E di Tivoli (56533 abitanti)

67 Km a E di Velletri (53303 abitanti)

69 Km a E di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)

70 Km a NE di Latina (125985 abitanti)

73 Km a SW di Chieti (51815 abitanti)

81 Km a E di Aprilia (73446 abitanti)

85 Km a SW di Pescara (121014 abitanti)

86 Km a SW di Montesilvano (53738 abitanti)

88 Km a S di Teramo (54892 abitanti)

88 Km a E di Roma (2864731 abitanti)

90 Km a E di Pomezia (62966 abitanti)

90 Km a NE di Anzio (54211 abitanti)