VIDEO | Terremoto Indonesia, un romano tra i turisti bloccati: il racconto e le immagini sui social

Scene di panico per fuggire dalle isole Gili situate a poca distanza da Lombok in Indonesia dove c'è stato un forte terremoto (la notizia su Today). Il video è stato postato sulla propria pagina facebook da Roberto Cinardi, un ragazzo romano che come gli altri è rimasto bloccato a Gili Trawangan.

"La situazione è questa - scrive Cinardi - Il villaggio è crollato quasi interamente, abbiamo passato la notte su una collina per il rischio tsunami e dall’alba aspettiamo i soccorsi indonesiani. Ci sono stati morti e feriti e il cibo è finito".

"Le uniche imbarcazioni che arrivano sono teatro di scene disumane con turisti in preda al panico e assaliti e maltrattati dagli indonesiani che a quanto pare non sono così ospitali. Stiamo assistendo a scene fuori dalla grazia di Dio e sto documentando tutto. Ovviamente la Farnesina è al corrente di tutto ma non sa darci nessun tipo di aiuto o indicazione".