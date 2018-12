Terremoto Roma, epicentro a Gallicano nel Lazio: scossa avvertita a sud est della capitale

"C'è stata una scossa di terremoto a Roma?". Tanti, sui social, hanno scritto di aver avvertito una leggera scossa oggi, 30 dicembre. Effettivamente una scossa di terremoto di magnitudo di magnitudo 3.2 è stata registrata da Ingv quando erano trascorsi 52 minuti dalla mezzanotte di sabato.

L'evento è stato avvertito distintamente soprattutto da chi abita ai piani alti degli edifici a Roma est. L'epicentro a Gallicano nel Lazio. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione soprattutto ai Castelli Romani e a Palestrina, ma anche a Ostia e Casal Palocco.

La Sala Operativa Regionale ha comunicato "che non si segnalano danni a persone o cose, ma solo tanto spavento tra la popolazione". Il presidente Zingaretti è rimasto in contatto con i vertici della Protezione Civile Regionale per monitorare la situazione e valutare ogni tipo di emergenza. Le associazioni di volontariato della Protezione civile regionale sono intervenute immediatamente per verificare la situazione e valutare ogni tipo di necessità per la popolazione.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

