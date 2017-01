Scuole calde a Tivoli ed Anzio: termosifoni accesi da domenica 8 gennaio

Operazione scuole calde a Tivoli ed Anzio dove gli impianti di riscaldamento sono stati accesi dalla giornata di oggi 8 gennaio in vista della riapertura degli istituti prevista per domani al termine delle vacanze di Natale. Come a Roma, anche i due Comuni della provincia capitolina hanno acceso i termosifoni con 24 ore di anticipo.

TIVOLI - Come fanno sapare dal Comune di Tivoli: "Gli impianti di riscaldamento sono stati già accesi in tutti i plessi scolastici comunali. Lo ha reso noto il settore lavori pubblici di Palazzo San Bernardino che, considerate le basse temperature e le vacanze natalizie, ha dato disposizioni agli addetti di riattivare in anticipo gli impianti, in vista della ripresa delle lezioni prevista per domani".

ANZIO - Accensione anticipata dei caloriferi anche ad Anzio, come annunciato dal Sindaco Luciano Bruschini sulla propria pagina facebook: "Viste le "temperature polari" di questi giorni, su disposizione dell'Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Laura Nolfi, ad Anzio sono stati accesi questa mattina (domenica) gli impianti di riscaldamento nelle scuole del territorio. "In questo modo, domani mattina, al rientro dalle vacanze natalizie, - dice l'Assessore Nolfi - gli alunni, gli insegnanti ed il personale scolastico troveranno le aule riscaldate e potranno riprendere al meglio l'attività didattica. Ovviamente, insieme a tutte le altre scuole, i termosifoni sono stati regolarmente avviati anche al plesso scolastico Angelita, al quartiere Sacida, dopo l'intervento tecnico all'impianto di riscaldamento ultimato nei giorni scorsi".